Spectacle POUCE POUCE

En pensant au Petit Poucet, quelques images nous viennent toujours en tête : les cailloux, l’ogre, les bottes de sept lieues… Dans ce spectacle, des objets inattendus ont pris la place de ces vieilles images que l’on connaît si bien : des goupillons, une raquette de tennis, un mégaphone, des bouteilles de lait, un caddie, un parasol, des petits bouchons …

L’histoire se déroule au gré d’un kiosque tournant, nous rappelant comment notre mémoire se souvient et transforme toujours les histoires qu’elle entend. Comment ce Poucet, petit garçon perdu par ses parents, né dans le théâtre d’objets, est-il devenu ce conteur qui ne retrouve plus le fil de son histoire ?

Pour les 3-9 ans

Infos billetterie : https://web.digitick.com/index-css5-mairiedevittel-pg1.html.

Mercredi 2024-01-03 15:00:00 fin : 2024-01-03 . 6 EUR.

57 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Show POUCE POUCE

When we think of Little Thumb, a few images always come to mind: the pebbles, the ogre, the seven-league boots… In this show, unexpected objects have taken the place of those old images we know so well: bottle brushes, a tennis racket, a megaphone, milk bottles, a shopping cart, a parasol, little corks…

The story unfolds in a revolving kiosk, reminding us how our memory remembers and transforms the stories it hears. How did Poucet, a little boy lost to his parents, become a storyteller who can’t find the thread of his story?

For ages 3-9

Ticketing info: https://web.digitick.com/index-css5-mairiedevittel-pg1.html

Mostrar POUCE POUCE

Cuando pensamos en Pulgarcito, siempre nos vienen a la mente algunas imágenes: los guijarros, el ogro, las botas de siete leguas… En esta exposición, objetos inesperados ocupan el lugar de esas viejas imágenes familiares: cepillos de botellas, una raqueta de tenis, un megáfono, botellas de leche, un carrito de la compra, una sombrilla, pequeños corchos…

La historia se desarrolla a medida que el quiosco gira, recordándonos cómo nuestra memoria recuerda y transforma las historias que escucha. ¿Cómo se convirtió Poucet, un niño perdido por sus padres, en un narrador que no encuentra el hilo de su historia?

Para niños de 3 a 9 años

Información en taquilla: https://web.digitick.com/index-css5-mairiedevittel-pg1.html

Aufführung POUCE POUCE

Wenn wir an den kleinen Däumling denken, kommen uns immer einige Bilder in den Sinn: die Kieselsteine, der Oger, die Siebenmeilenstiefel … In dieser Aufführung haben unerwartete Gegenstände den Platz dieser alten Bilder eingenommen, die wir so gut kennen: Flaschenbürsten, ein Tennisschläger, ein Megaphon, Milchflaschen, ein Einkaufswagen, ein Sonnenschirm, kleine Korken …

Die Geschichte entfaltet sich entlang eines sich drehenden Kiosks und erinnert uns daran, wie unser Gedächtnis sich an die Geschichten, die es hört, erinnert und sie immer wieder umwandelt. Wie ist dieser Poucet, ein kleiner Junge, den seine Eltern verloren haben und der im Objekttheater geboren wurde, zu diesem Erzähler geworden, der den Faden seiner Geschichte nicht mehr findet?

Für Kinder von 3-9 Jahren

Infos zum Kartenverkauf: https://web.digitick.com/index-css5-mairiedevittel-pg1.html

