Séance de cinéma : La chasse à l’ours 53 route de Bassemberg Villé, mercredi 24 janvier 2024.

Villé Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 16:00:00

fin : 2024-01-24

Programme de 3 courts métrages d’animation.

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

53 route de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de tourisme du val de Villé