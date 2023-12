Balade à pied avec un poney 498 Route de Bellevue Nantheuil, 11 décembre 2023 14:00, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

Au programme : balade à pied d’1heure 1h30 avec un poney/cheval : être à l’écoute

de soi et de la nature Ouvert à Tous cavaliers ou non

POINTS IMPORTANT POUR L’ATELIER, PRÉVOIR DES VÊTEMENTS ADÉQUATS SELON LA

MÉTÉO, (COUPE-VENT ET BOTTES- DES VÊTEMENTS NON FRAGILES).

EN CAS D’AVERSES PONCTUELLES, L.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 15:00:00.

498 Route de Bellevue

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Program: 1-hour walk 1h30 with a pony/horse: listening to yourself and nature

and nature Open to all, riders or not

FOR THE WORKSHOP, PLEASE BRING SUITABLE CLOTHING FOR THE WEATHER

(WINDBREAKER AND BOOTS – NON-FRAGILE CLOTHING).

IN THE EVENT OF OCCASIONAL SHOWERS, THE

En el programa: 1 hora 1h30 paseo con un poni/caballo: escucharse a uno mismo y a la naturaleza

a ti mismo y a la naturaleza. Abierto a todos, jinetes o no

PUNTOS IMPORTANTES PARA EL TALLER: LLEVAR ROPA ADECUADA A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

(CORTAVIENTO Y BOTAS – ROPA QUE NO SEA FRÁGIL).

EN CASO DE CHUBASCOS OCASIONALES, EL

Programm: 1-stündiger Spaziergang 1,5 Stunden mit einem Pony/Pferd: in sich hineinhorchen

sich selbst und der Natur gegenüber Offen für alle Reiter und Nichtreiter

WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN WORKSHOP: ANGEMESSENE KLEIDUNG JE NACH WETTERLAGE MITBRINGEN

WETTER (WINDJACKE UND STIEFEL – NICHT ZERBRECHLICHE KLEIDUNG).

BEI PUNKTUELLEN REGENSCHAUERN KANN DER REITER IN DER NÄHE DES REITPLATZES BLEIBEN

