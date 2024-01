Spectacle de flamenco avec Sam Alcon Trio 46 Le Bourg Eynesse, vendredi 22 mars 2024.

Eynesse Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

La danseuse Samantha Alcon, le guitariste Antonio Hernandez et Alejandro Mendia au chant vous présente un spectacle traditionnel de flamenco, un voyage à Séville le temps d’une soirée.

Ces spectacles de flamenco improvisés dans les Tablaos transmettent une émotion particulière.

Samatha Alcon vous fera partager son expérience dans les Tablaos de Séville, à travers un répertoire traditionnel, teinté de couleur contemporaine et d’improvisations, avec des musiciens en direct.

Durée environ : 75 mn.

Buvette et petite restauration sur place.

Spectacle tout public.

46 Le Bourg Salle des fêtes

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



