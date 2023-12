Théâtre d’humour « Fake News » 44 rue Larrey Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 Quand un propriétaire tombe nez à nez avec un cambrioleur perdu dans son salon. Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de deux enfants ne s’en sort plus. Il se résout alors à cambrioler les maisons du premier beau quartier qu’il traverse.

Un soir, lors de son deuxième larcin, ce cambrioleur amateur tombe nez à nez avec Jean Pierre, le propriétaire de la villa de luxe qu’il visite qui n’est autre que le présentateur vedette du journal de 20h sur la première chaîne.

Contre toute attente, ils vont engager une conversation… Birdy Prod

Une comédie de Jean Chris et Pascal Miralles

Mise en scène Pascal Miralles

Avec Laura Charpentier (En alternance avec Roxane Sigaux), Didier Lagana et Pascal Miralles BILLETTERIE

au Théâtre Les Nouveautés.

au Théâtre Les Nouveautés EUR.

44 rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

