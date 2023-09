D’JAL « A CŒUR OUVERT » 41 Avenue de Béziers Vias, 31 octobre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, Djals revient avec un nouveau spectacle !

L’artiste se livre « A coeur ouvert » sur la scène du Théâtre de l’Ardaillon le vendredi 31 mai et nous entraîne dans un véritable hymne à la vie..

41 Avenue de Béziers

Vias 34450 Hérault Occitanie



After two sold-out shows, over 200 performances and thousands of spectators, Djals is back with a new show!

The artist will be performing « A coeur ouvert » at the Théâtre de l’Ardaillon on Friday 31 May, taking us on a veritable hymn to life.

Tras dos espectáculos con todas las entradas agotadas, más de 200 representaciones y miles de espectadores, ¡Djals vuelve con un nuevo espectáculo!

El artista representará « A coeur ouvert » en el Théâtre de l’Ardaillon el viernes 31 de mayo, en un auténtico canto a la vida.

Nach zwei ausverkauften Shows, über 200 Auftritten und Tausenden von Zuschauern kehrt Djals mit einer neuen Show zurück!

Der Künstler gibt sich « A coeur ouvert » auf der Bühne des Théâtre de l’Ardaillon am Freitag, den 31. Mai, und entführt uns in eine wahre Hymne an das Leben.

