37ème édition du Tournoi de Noël Ploudaniel, 20 décembre 2021, Ploudaniel.

37ème édition du Tournoi de Noël 2021-12-20 11:00:00 – 2022-01-02 20:00:00

Ploudaniel Finistère Ploudaniel

Tournoi de Football en Salle – Catégories Seniors et U13

3 niveaux de compétitions:

– Soirées Eliminatoires Seniors et U13

– Tournoi Préliminaire : 10 équipes Seniors et 10 U13

– Tournoi Final : 10 équipes Seniors et 10 U13

daniel.martin123@orange.fr

