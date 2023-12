Oiseaux hivernants 3 Village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais, 25 février 2024, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25

Partez à la découverte des oiseaux d’eau en rejoignant le grand observatoire accompagné d’un animateur nature. A l’aide de jumelles et longue-vue, identifiez les différents oiseaux présents en hiver. Vanneaux, bécassines et canards n’auront plus de secret pour vous… Réservation obligatoire.

3 Village Ponts d’Ouve Maison du Parc

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin