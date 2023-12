ANOKI 3 Place Etienne Sanier Aniane, 4 décembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Le petit Anoki aime passer du temps avec sa grand-mère. Cet hiver, elle l’initie avec poésie à écouter la musicalité qui se trouve dans la nature. Un partage sonore, chant, ukulélé, violon, flûte… pour le plaisir des grands et des petits avec Joana Raisson..

2024-01-19 10:30:00 fin : 2024-01-19 . .

3 Place Etienne Sanier

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Little Anoki loves spending time with his grandmother. This winter, she poetically introduces him to the musicality of nature. Singing, ukulele, violin, flute… Joana Raisson shares the sounds of nature with young and old alike.

Al pequeño Anoki le encanta pasar tiempo con su abuela. Este invierno, ella le introduce poéticamente en la musicalidad de la naturaleza. Canto, ukelele, violín, flauta… Joana Raisson hará las delicias de grandes y pequeños.

Der kleine Anoki verbringt gerne Zeit mit seiner Großmutter. In diesem Winter führt sie ihn auf poetische Weise in das Lauschen auf die Musikalität ein, die in der Natur zu finden ist. Ein Klangaustausch, Gesang, Ukulele, Geige, Flöte… zur Freude von Groß und Klein mit Joana Raisson.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT