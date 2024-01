Lecture pour les tout-petits 3 Bis rue des Douves Argentonnay, mardi 6 février 2024.

Argentonnay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 10:30:00

fin : 2024-02-06 11:15:00

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Réservation conseillée.

3 Bis rue des Douves Bibliothèque

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



