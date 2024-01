Escape Game – La magie du corps humain 3 Bis rue des Douves Argentonnay, vendredi 19 janvier 2024.

Argentonnay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 19:30:00

Vous atterrissez par hasard dans un vieux laboratoire qui appartenait au professeur Blanglogule. Vous découvrez un mystérieux coffre avec un message du professeur : « celui qui ouvrira ce coffre aura la chance de découvrir mes grandes avancées en matière de santé ». Vous avez 30 minutes pour tenter d’ouvrir ce coffre et d’y découvrir si ce professeur avait fait une véritable découverte ou s’il était fou… on ne sait jamais ! Une animation qui mélange le challenge et la coopération.

Escape game animé par Sherwood anim.

À partir de 8 ans, sur réservation.

EUR.

3 Bis rue des Douves Bibliothèque

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-07 par OT Bocage Bressuirais