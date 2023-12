Théâtre : Rupture à domicile 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Catégories d’Évènement: Gironde

Portets Théâtre : Rupture à domicile 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 29 mars 2024, Portets. Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 21:50:00 Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à votre place ? Un soir, Éric, fondateur de “Rupture à domicile.com”, est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication. Évidemment, Éric ne lui dit pas la véritable raison de sa présence. Il pense avoir un coup d’avance car, en retrouvant son ex, il sait avant elle qu’elle va se retrouver célibataire….

27 Rue du 8 Mai 1945

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19

