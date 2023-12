Escape-bière : la quête de la page 24 26 route d’Arras Aix-Noulette, 27 janvier 2024, Aix-Noulette.

Aix-Noulette Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-27

En l’an de grâce 1180, après avoir découvert les vertus du houblon, la religieuse allemande Hildegarde von Bingen rédige un traité sur la bière..

En l’an de grâce 1180, après avoir découvert les vertus du houblon, la religieuse allemande Hildegarde von Bingen rédige un traité sur la bière.

La légende raconte que la 24ème page de cet ouvrage, sur laquelle elle livre tous ses secrets de fabrication de la bière, a mystérieusement disparu…

C’est de cette histoire que tire son nom la Page 24 réserve Hildegarde, la bière la plus réputée de la brasserie Saint-Germain, installée à Aix-Noulette depuis 2003.

L’office de tourisme de Lens-Liévin et la brasserie Saint-Germain à Aix-Noulette ont conçu un escape-game pour inviter les visiteurs à découvrir autrement la brasserie.

Cet « escape-bière », comme il est nommé, invite les joueurs, transformés en zythologues émérites, à partir à la recherche de la page 24 perdue depuis des siècles : répartis en quatre équipes, Blonde, Ambrée, Blanche et Sans Alcool, vous investissez les coulisses de la brasserie avec pour mission de résoudre des énigmes dans les principaux espaces du bâtiment.

Serez-vous les premiers à mener à bien la quête de la fameuse page 24 de l’ouvrage d’Hildegarde von Bingen ?

Une occasion inédite et ludique de fêter les 20 ans de la brasserie Saint-Germain et de découvrir, entre copains et passionnés de bière, d’autres secrets sur la Page 24…

.

26 route d’Arras

Aix-Noulette 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-10-20 par Pas-de-Calais Tourisme