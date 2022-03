23èmes Foulées & Randos des Matins Verts Tonneins, 22 mai 2022, Tonneins.

23èmes Foulées & Randos des Matins Verts Tonneins

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 12:00:00

Tonneins Lot-et-Garonne

10 10 EUR La ville de Tonneins organise les 23èmes Foulées & Randos des Matins Verts.

– Départ du Mas d’Agenais (9h15) : Course de 15 km ou Rando de 13 km .

– Départ de Lagruère : Course de 10 km (9h30 ) – Rando de 11,5 km (10h).

– Départ de Villeton: Rando de 7,6 km (10h).

Les 3 parcours se dérouleront le long du canal et de la Garonne, avec le choix pour les participants de courir ou de marcher.

– Pour le transport : mise à disposition de 8 navettes, toutes les 10 mn à Tonneins (rue Maréchal Foch).

– Inscription et paiement en ligne (Uniquement pour les Courses) https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2352

– L’arrivée pour tous les participants se fera Place Zoppola à Tonneins.

– Règlement détaillé à télécharger !

#Tonneins#TonnAttitude#FouleesdesMatinsVert

Ville de Tonneins

Tonneins

