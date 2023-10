ATELIER MAROLINE : FABRICATION D’UN CABAS CUIR ARTISANAL 23 RUE D’ANJOU Mauges-sur-Loire, 9 novembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Fan de cabas et de sac Marie-Poppins, venez découvrir comment fabriquer un sac avec des techniques simples mais raffinées à Montjean-sur-Loire à 25min d’Angers..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 19:00:00. EUR.

23 RUE D’ANJOU MONTJEAN-SUR-LOIRE

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Fans of tote bags and Marie-Poppins bags, come and discover how to make a bag with simple but refined techniques in Montjean-sur-Loire, 25 minutes from Angers.

Fans de los bolsos tote y de los bolsos Marie-Poppins, venga a descubrir cómo hacer un bolso con técnicas sencillas pero refinadas en Montjean-sur-Loire, a 25 minutos de Angers.

Als Fan von Einkaufstaschen und Marie-Poppins-Taschen lernen Sie in Montjean-sur-Loire, 25 Minuten von Angers entfernt, wie man mit einfachen, aber raffinierten Techniken eine Tasche herstellt.

Mise à jour le 2023-10-15 par eSPRIT Pays de la Loire