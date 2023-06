Le Jour du Kiwi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 30 mars 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Père et fils sur scène et à la ville ! Retrouvez pour la première fois ensemble au théâtre Gérard Jugnot et Arthur Jugnot,

accompagnés de Florence Pernel, dans une comédie inédite de Laetitia Colombani.

Barnabé Leroux est un comptable maniaque, obsessionnel et surtout très procédurier. Depuis la mort de sa femme, il mène une vie de solitaire et ne voit que très rarement Benoit, son fils unique. Son seul vrai contact avec le monde extérieur se limite à sa visite hebdomadaire chez sa psychanalyste. Sa vie est réglée, millimétrée même, rien n’est laissé au hasard, jusqu’au jour où il découvre qu’il manque un yaourt dans son frigo… Barnabé en est sûr, le yaourt était encore là la veille ! Et si un simple yaourt pouvait changer le cours d’une vie ? Découvrez la folle aventure de Barnabé ! (inspirée d’une histoire vraie).

Durée : 1h30.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Father and son on stage and in the city! Gérard Jugnot and Arthur Jugnot,

accompanied by Florence Pernel, in an original comedy by Laetitia Colombani.

Barnabé Leroux is a manic, obsessive and above all procedural accountant. Since the death of his wife, he leads a solitary life, rarely seeing Benoit, his only son. His only real contact with the outside world is a weekly visit to his psychoanalyst. Nothing is left to chance, until the day he discovers that a yoghurt is missing from his fridge… Barnabé is sure, the yogurt was still there the day before! What if a simple yoghurt could change the course of a lifetime? Discover Barnabé’s crazy adventure! (inspired by a true story).

Running time: 1h30

¡Padre e hijo en el escenario y en la ciudad! Gérard Jugnot y Arthur Jugnot vuelven al teatro juntos por primera vez,

acompañados por Florence Pernel, en una comedia original de Laetitia Colombani.

Barnabé Leroux es un contable maniático, obsesivo y, sobre todo, litigante. Desde la muerte de su esposa, lleva una vida solitaria y rara vez ve a Benoit, su único hijo. Su único contacto real con el mundo exterior es la visita semanal a su psicoanalista. No deja nada al azar, hasta el día en que descubre que le falta un yogur de la nevera… Barnabé sabe con certeza que el yogur estaba allí el día anterior ¿Y si un simple yogur pudiera cambiar el curso de una vida? ¡Descubre la loca aventura de Barnabé! (inspirada en una historia real).

Duración: 1h30

Vater und Sohn auf der Bühne und in der Stadt! Treffen Sie Gérard Jugnot und Arthur Jugnot zum ersten Mal gemeinsam im Theater,

begleitet von Florence Pernel, in einer unveröffentlichten Komödie von Laetitia Colombani.

Barnabé Leroux ist ein manischer, zwanghafter und vor allem sehr prozessorientierter Buchhalter. Seit dem Tod seiner Frau führt er ein einsames Leben und sieht Benoit, seinen einzigen Sohn, nur sehr selten. Sein einziger wirklicher Kontakt zur Außenwelt beschränkt sich auf den wöchentlichen Besuch bei seiner Psychoanalytikerin. Sein Leben ist geregelt, sogar millimetergenau, nichts wird dem Zufall überlassen, bis er eines Tages entdeckt, dass in seinem Kühlschrank ein Joghurt fehlt… Barnabé ist sich sicher: Der Joghurt war am Vortag noch da! Was wäre, wenn ein einfacher Joghurt den Lauf eines Lebens verändern könnte? Entdecken Sie das verrückte Abenteuer von Barnabé! (inspiriert von einer wahren Geschichte).

Dauer: 1,5 Stunden

