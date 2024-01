Exposition à La P’tite Galerie « Les coups de cœur des galeristes » 22 Rue des Lingots Honfleur, vendredi 5 janvier 2024.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-05

fin : 2024-01-25

Pour lancer cette nouvelle année, les artistes associés de La P’tite Galerie exposeront leurs dernières créations accompagnés de leurs « coups de coeur. »

Ainsi, vous pourrez découvrir:

– Magalie Boucher-Kips et Chalou

– Pascal Dalous et Hervé Marchelidon

– Rosette Fabry et Brigitte Dietrich

-Katrin et Jehanne Roesch

– Marie-Lorraine Papelier et Françoise Normand

– Sailev et Sha

– Erik de St-Pierre et Corinne Lemonnier

– Ghyslaine Sourcis et Monique Bordat

– Jeanne Wallard et Margot Wallard

Nous vous attendons nombreux dans une ambiance musicale.

.

22 Rue des Lingots

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Honfleur-Beuzeville