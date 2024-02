21ÈME ÉDITION DU BIKE AND RUN DE VENDARGUES Vendargues, dimanche 17 mars 2024.

Le Service des Sports de la Ville de Vendargues présente la vingt et unième édition de son Bike and Run.

Avec le concours de la Ville de Vendargues, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, entre amis ou en famille, en duo, l’un à pied, l’autre en vélo, trois parcours sont proposés au départ de l’espace La Cadoule.

Sur 2 km, 6 km ou 12 km voici une façon ludique de faire du sport.

Horaires

9h ouverture du village des partenaires

9h30 départ des 2 km

9h45 course draisienne

10h départ des 12 km

10h30 départ des 6 km

12h remise des prix .

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 13:00:00

La Cadoule

Vendargues 34740 Hérault Occitanie sport@vendargues.fr

