20ème anniversaire du Parc à l'anglaise de la Cude
Mailleroncourt-Charette

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 16:00:00

Mailleroncourt-Charette Haute-Saône Mailleroncourt-Charette A cette occasion, un conférencier célèbre Roland Motte développera le thème des rendez-vous aux jardins 2022 « Les jardins face au changement climatique» .

lacudefolley@gmail.com +33 3 84 95 83 93 https://parcalanglaiselacude.fr/

