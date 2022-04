20 ans de BIO ! Tornac Tornac TornacTornac Catégories d’évènement: Gard

Tornac Gard Cave de Tornac Tornac Gard Tornac Samedi 21 mai, rendez vous à la cave de Tornac.Balades gratuites et commentées, dans les vignobles et hameaux de Tornac, stand de dégustation à mi^parcours.Plusieurs départs : 10h00 – 10h30 – 14h30 – 15h00Visite des caves gratuites à partir de 10h00 et toute la journée.Buffet 12h30 adulte 18€ avec verre sérigraphié, menu enfant (burger fermier + dessert) 10€.Inscriptions buffet jusqu’au 17 maicontact@vignerons-tornac.com. +33 4 66 61 81 31 http://www.vignerons-tornac.com/ Droits gérés

