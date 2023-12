Théâtre – La Souricière par La Comédie Bélabraise 2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse, 23 mars 2024, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Théâtre « La Souricière », pièce policière d’Agatha Christie, présenté par la Comédie Bélâbraise..

Théâtre « La Souricière », pièce policière d’Agatha Christie, présenté par la Comédie Bélâbraise.

Pour cette nouvelle saison 2024, toute la troupe son nouveau spectacle : La Souricière, pièce policière d’Agatha Christie.

Londres, 1952.

Un meurtre vient d’être commis non loin du manoir de Monkswell où Mollie et Giles Ralston ouvrent leurs chambres d’hôtes pour la première fois. Alors qu’une tempête de neige immobilise les propriétaires et leurs pensionnaires, l’inspecteur Trotter vient leur annoncer que l’assassin se trouve parmi eux. L’enquête commence. . . Doutes, suspicions, fantaisie et coup de théâtre sont au programme de ce rendez-vous avec le public.

Le rideau se lève sur le plus grand succès de la reine du crime, Agatha Christie. En effet, la Souricière tient l’affiche sans interruption à Londres depuis 1952 !

EUR.

2 Ter Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Vallée de la Creuse