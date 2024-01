Mike et Riké 2 Rue du Général de Gaulle Isle, vendredi 9 février 2024.

Isle Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

À 20h30.

Spectacle musical et souriant

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre !

Renseignements et réservations par mail ou par téléphone (en lien).

2 Rue du Général de Gaulle Centre Culturel Robert Margerit

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



