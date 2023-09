Chanson française : Les polis sont acoustiques 2 Place René Groussard Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Chanson française : Les polis sont acoustiques TARIFS : RÉDUIT 8 € (Adhérents à La Ronde des Jurons, chômeurs, étudiants, moins de 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux), NORMAL 10 €

RÉSA : contact@lecafeduboulevard.com, Tél. : 05 49 27 01 28.

2 Place René Groussard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday, March 30, 2024

French chanson: Les polis sont acoustiques PRICES: REDUCED 8? (La Ronde des Jurons members, unemployed, students, under 18s, social security beneficiaries), NORMAL 10?

RÉSA : contact@lecafeduboulevard.com, Tel. 05 49 27 01 28 Sábado 30 de marzo de 2024

Canción francesa: Les polis sont acoustiques PRECIOS: REDUCIDA 8? (miembros de La Ronde des Jurons, desempleados, estudiantes, menores de 18 años, beneficiarios de ayudas sociales), ESTÁNDAR 10?

RÉSA: contact@lecafeduboulevard.com, Tel: 05 49 27 01 28 Samstag, 30. März 2024

Französischer Chanson: Les polis sont acoustiques (Die Polis ist akustisch) TARIFE: ERMÄSSIGT 8 ? (Mitglieder von La Ronde des Jurons, Arbeitslose, Studenten, unter 18 Jahren, Empfänger von sozialen Mindestleistungen), NORMAL 10 ?

