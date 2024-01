LE P’TIT FESTIVAL – TABLE RONDE 2 Avenue du Mas Salat Gignac, vendredi 15 mars 2024.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15

« La petite enfance : mieux produire, mieux diffuser »

Vous êtes assistant.es maternelles, professionnel.les de la petite enfance, artistes ou simplement intéressé.es par le sujet, bienvenue !

+ d’infos sur le déroulé et les intervenant.es à venir

Gratuit, ouvert à toutes et tous sur inscription

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



