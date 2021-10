Bégard Bégard Bégard, Côtes-d'Armor 16ème édition du festival Natur’Armor Bégard Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Bégard Côtes d’Armor Bégard Organisé par VivArmor Nature, le festival Natur’Armor est la plus grande exposition dédiée à la nature en Bretagne. Au programme de cette 16ème édition : Plus de 3000 m2 d’exposition, Une soixantaine de stands des acteurs de la protection de la nature en Bretagne, Des conférences pour tous, Des ateliers pour les enfants, Un coin pour les tout-petits, Des sorties nature, Un salon des arts naturalistes, Une soirée ciné. vivarmor@orange.fr +33 2 96 33 10 57 https://www.vivarmor.fr/nos-actions/festival-naturarmor/naturarmor-2022-a-begard/ Organisé par VivArmor Nature, le festival Natur’Armor est la plus grande exposition dédiée à la nature en Bretagne. Au programme de cette 16ème édition : Plus de 3000 m2 d’exposition, Une soixantaine de stands des acteurs de la protection de la nature en Bretagne, Des conférences pour tous, Des ateliers pour les enfants, Un coin pour les tout-petits, Des sorties nature, Un salon des arts naturalistes, Une soirée ciné. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

