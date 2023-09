Arts du cirque Le Jardin Un pavé dans les étoiles 16 rue Hélène Cyminski Rethel, 18 février 2024, Rethel.

Rethel,Ardennes

L’un est de taille moyenne, dodu, pataud et l’air pas du tout rigolo. L’autre, style « Pierrot des jardins », est un peu plus grand, juste une culotte-short pour habit ; toujours actif et serviable, l’air très souvent ahuri, regardant le public de ses grands yeux exorbités. Ces deux jardiniers-clowns vont faire fleurir sur les planches les petits riens de l’existence.Oublions les gros tracas du quotidien et rendons leur visite. Une heure dix sans paroles pour méditer sur la condition humaine. Soixante-dix minutes de poésie burlesque qui fleure bon le cinéma de Buster Keatonet le théâtre de Samuel Beckett. Quatre mille deux cents secondes qui s’égouttent le plus souvent pianissimo.Dans ce jardin, c’est le temps qui paraît suspendu et il n’y a pas de saisons pour aller voir ce qui y pousse.Courez-y !.

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . .

16 rue Hélène Cyminski

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



One is medium-sized, plump, clumsy and not at all amused. The other, « Pierrot des jardins »-style, is a little taller, with just a pair of shorts for clothing; always active and helpful, often looking bewildered, staring at the audience with his big, bulging eyes. These two gardener-clowns will make the little things in life blossom on stage, so let?s forget the big worries of everyday life and pay them a visit. An hour and ten minutes of wordless meditation on the human condition. Seventy minutes of slapstick poetry reminiscent of Buster Keaton and Samuel Beckett. In this garden, time seems suspended, and there are no seasons for seeing what grows there

Uno es de estatura media, regordete, torpe y nada divertido. El otro, al estilo de Pierrot des jardins, es un poco más alto, viste sólo un par de pantalones cortos, es siempre activo y servicial, a menudo parece desconcertado mientras mira fijamente al público con sus grandes ojos saltones. Estos dos payasos jardineros van a hacer que las pequeñas cosas de la vida florezcan en el escenario. Estos dos payasos jardineros harán que las pequeñas cosas de la vida florezcan en el escenario, así que olvidémonos de las grandes preocupaciones de la vida cotidiana y hagámosles una visita. Una hora y diez minutos de meditación sin palabras sobre la condición humana. Setenta minutos de poesía slapstick que recuerda a Buster Keaton y Samuel Beckett. En este jardín, el tiempo parece haberse detenido, y no hay estaciones en las que puedas ir a ver lo que crece allí… ¡Ven a verlo!

Der eine ist mittelgroß, pummelig, wackelig und sieht überhaupt nicht lustig aus. Der andere, im Stil des « Pierrot des jardins », ist etwas größer, nur mit einer kurzen Hose bekleidet, immer aktiv und hilfsbereit, sieht oft verblüfft aus und schaut das Publikum mit seinen großen, hervorquellenden Augen an. Diese beiden Gärtner-Clowns werden die kleinen Dinge des Lebens auf der Bühne zum Blühen bringen, die großen Sorgen des Alltags vergessen und ihnen einen Besuch abstatten. Eine Stunde und zehn Minuten ohne Worte, um über das Menschsein nachzudenken. Siebzig Minuten burleske Poesie, die nach dem Kino von Buster Keaton und dem Theater von Samuel Beckett duftet. In diesem Garten scheint die Zeit stillzustehen und es gibt keine Jahreszeiten, um zu sehen, was dort wächst

Mise à jour le 2023-09-26 par Ardennes Tourisme