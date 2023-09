Arts de la magie et du spectacle 16 Place Hélène Cyminski Rethel, 7 mai 2024, Rethel.

« Pourquoi paraît-il évident que les cartes sont des objets avec lesquels on fait des tours de magie ?Cela ne me satisfaisait pas, et j’ai ainsi ressenti le désir irrépressible de parler d’elles et de les faire parler différemment, de raconter leurs histoires, de leur redonner vie, une vie personnelle, une vie relationnelle ».Au carrefour d’un spectacle de magie et d’un monologue de théâtre, Claire Chastel nous dévoile ici la vie des cartes, et peut-être aussi un peu la sienne….

16 Place Hélène Cyminski

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



« At the crossroads of a magic show and a theatrical monologue, Claire Chastel unveils the life of the cards, and perhaps a little of her own…

« ¿Por qué parece obvio que las cartas no son más que objetos que sirven para hacer trucos de magia? No me conformaba con eso, y entonces sentí un deseo irrefrenable de hablar de ellas y de hacerlas hablar de otra manera, de contar sus historias, de darles una nueva vida, una vida personal, una vida de relaciones… En la encrucijada de un espectáculo de magia y de un monólogo teatral, Claire Chastel nos revela la vida de las cartas, y quizás un poco la suya propia…

« An der Schnittstelle zwischen einer Zaubershow und einem Theatermonolog enthüllt uns Claire Chastel das Leben der Karten und vielleicht auch ein wenig ihres eigenen…

