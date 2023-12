Feux de Beltaine Voie de la magdeleine Montcornet, 4 mai 2024, Montcornet.

Montcornet Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Beltaine est la période de prédilection celte pour les rites de passage entre la période froide et chaude, entre l’obscurité et la lumière. Dans le temps, Beltaine marquait aussi le retour des activités en plein air. Les druides sacraient alors les troupeaux et on pouvait retourner à la chasse. Cette fête se fera autour de bûchers avec la présence de troupes gauloises « Contoutous Atrebate », « Commios production » qui organiseront la cérémonie celtique avec une fonte de bronze contée, un conte de Lugh, un spectacle de pyrotechnie et jonglerie de feu..

Voie de la magdeleine

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



