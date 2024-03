20ème Salon des vins Millésimes Bazeilles, samedi 4 mai 2024.

20ème Salon des vins Millésimes Bazeilles Ardennes

Plus de 35 vignerons et métiers de bouche de notre terroir local, animation culinaire accords mets et vins, ateliers initiation à la dégustation et sommellerie par nos professionnelsVous allez le temps d’un week-end, voyager à travers la France viticole, visiter nos différents terroirs en même lieu, découvrir la typicité des produits, apprécier le rapport privilégié entre le professionnel et l’amateur qui reste un des objectif majeur de notre associationUn vrai moment de convivialité et véritable parcours initiatique à l’oénologie, à la gastronomie, à la rencontre des traditions et des savoirs-faireRestauration sur placeRendez-vous les 4 et 5 mai 2023 à la salle de Montvillers à Bazeilles (08140). Accès direct via la N89 et N58 venant de la Belgique ou A34 venant de Charleville-Mézières.

6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Ruelle Fondue Complexe de Montvillers

Bazeilles 08140 Ardennes Grand Est http://www.salondesvins-08.com/contact/

L’événement 20ème Salon des vins Millésimes Bazeilles a été mis à jour le 2024-03-21 par Ardennes Tourisme