Ateliers d’initiation au bridge 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 30 mars 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Chaque mois, des usagers de la Ludothèque proposent bénévolement des ateliers créatifs, en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale du Pays de Nay.

Marie vous propose de confectionner votre sac de transport de jeux. Dans un esprit de « recyclage », ne jetez plus les gourdes contenant compote ou yaourt de vos enfants, tout se transforme !

Pour les ados..

Chaque mois, des usagers de la Ludothèque proposent bénévolement des ateliers créatifs, en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale du Pays de Nay.

Marie vous propose de confectionner votre sac de transport de jeux. Dans un esprit de « recyclage », ne jetez plus les gourdes contenant compote ou yaourt de vos enfants, tout se transforme !

Pour les ados.

Chaque mois, des usagers de la Ludothèque proposent bénévolement des ateliers créatifs, en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale du Pays de Nay.

Marie vous propose de confectionner votre sac de transport de jeux. Dans un esprit de « recyclage », ne jetez plus les gourdes contenant compote ou yaourt de vos enfants, tout se transforme !

Pour les ados.

EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay