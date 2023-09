Théâtre Le dîner chez les français de Valéry Giscard d’Estaing Aurevoir! 16 Place Hélène Cyminski Rethel, 18 janvier 2024, Rethel.

Rethel,Ardennes

Un couple d’agriculteurs normands, leur fille et leur beau-fils, reçoivent Anne-Aymone et Valéry Giscard d’Estaing. Durant les sept ans du dîner, de 1974 à 1981, les personnages avanceront en âge et l’Histoire aussi : crise économique consécutive aux deux chocs pétroliers, crise sociale due à l’apparition du chômage de masse, bouleversements sociétaux tels que l’autorisation de l’IVG… Autant de convulsions qui influeront sur les comportements des convives.Nous sommes ici conviés à une comédie politique, un théâtre du plaisir et des idées — en somme, un théâtre populaire..

2024-01-18 fin : 2024-01-19 . .

16 Place Hélène Cyminski

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



A Norman farming couple, their daughter and son-in-law, host Anne-Aymone and Valéry Giscard d?Estaing. During the seven years of the dinner party, from 1974 to 1981, the characters advance in age, and so does history: economic crisis following the two oil crises, social crisis due to the emergence of mass unemployment, societal upheavals such as the authorization of abortion? We are invited to a political comedy, a theater of pleasure and ideas? in short, a popular theater.

Un matrimonio de agricultores de Normandía, su hija y su yerno, anfitriones de Anne-Aymone y Valéry Giscard d’Estaing. Durante los siete años que dura la cena, de 1974 a 1981, los personajes envejecerán y la Historia también: crisis económica tras las dos crisis del petróleo, crisis social por la aparición del paro masivo, convulsiones sociales como la autorización del aborto? Estamos ante una comedia política, un teatro del placer y de las ideas? en definitiva, teatro popular.

Ein Landwirtsehepaar aus der Normandie, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn empfangen Anne-Aymone und Valéry Giscard d’Estaing. Während des siebenjährigen Abendessens von 1974 bis 1981 werden die Charaktere älter und auch die Geschichte schreitet voran: Wirtschaftskrise nach den beiden Ölpreisschocks, soziale Krise aufgrund der Massenarbeitslosigkeit, gesellschaftliche Umwälzungen wie die Zulassung des Schwangerschaftsabbruchs…. Wir sind eingeladen zu einer politischen Komödie, einem Theater des Vergnügens und der Ideen – kurz gesagt, einem Volkstheater.

