14e Randonnée Découverte Sainte-Croix-en-Bresse, dimanche 28 avril 2024.

14e Randonnée Découverte Sainte-Croix-en-Bresse Saône-et-Loire

Grâce à l’association d’Artagnan, associez balades et découvertes du patrimoine.

Trois circuits seront balisés (6, 13 et 18 km). Un stand de ravitaillement vous sera proposé sur le 6 km, deux sur le 13 et le 18 km.

Balisage clair. Explications ludiques et patrimoniales. Pensez à apporter votre gobelet !

A pied, à cheval ou en VTT, seul, entre amis ou en famille, ne manquez pas cette 14e randonnée découverte ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 15:00:00

Place du 19 Mars 1962

Sainte-Croix-en-Bresse 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@association-dartagnan.fr

L’événement 14e Randonnée Découverte Sainte-Croix-en-Bresse a été mis à jour le 2024-03-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)