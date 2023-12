Les puces des couturières 14 Rue de la Ville Honfleur, 1 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Chaque année, la boutique Coudes à Coud’ d’Être & Boulot organise ses Puces des Couturières, évènement désormais attendu par les amateurs de couture.

Les 24 et 25 février, une cinquantaine d’exposants, particuliers et professionnels seront présents cette année aux Greniers à Sel, soit plus de 200m linéaire d’exposition ! Tissus, coupons, laine, mercerie, linge d’antan, accessoires vintage et vêtements de marques exposés pendant ces 2 jours de 10 h à 18 h..

Samedi 2024-02-24 10:00:00 fin : 2024-02-25 18:00:00. .

14 Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Every year, the boutique Coudes à Coud? d?Être & Boulot organizes its Puces des Couturières, an event now awaited by sewing lovers.

On February 25th and 26th, about fifty exhibitors, individuals and professionals will be present this year at the Greniers à Sel, that is to say more than 200 linear meters of exhibition! Fabrics, coupons, wool, haberdashery, old-fashioned linen, vintage accessories and branded clothes will be on display during these 2 days from 10 am to 6 pm. Discover the upcycling work of the workshop?s seamstresses: make-up remover wipes, Japanese aprons, pie bags and customization of clothes. The Ressourcerie « Second Souffle » will also expose some objects to be bargained. The opportunity for all to discover a solidarity association and a new way of consuming.

Cada año, la boutique Coudes à Coud? d’Être & Boulot organiza sus Puces des Couturières, un acontecimiento muy esperado por los aficionados a la costura.

Los días 24 y 25 de febrero, unos cincuenta expositores, tanto particulares como profesionales, se darán cita este año en los Greniers à Sel, ¡con más de 200 metros lineales de exposición! Telas, cupones, lana, mercería, lino antiguo, accesorios vintage y ropa de diseño se expondrán durante los 2 días de 10.00 a 18.00 horas.

Jedes Jahr veranstaltet die Boutique Coudes à Coud? von Être & Boulot ihren Flohmarkt der Näherinnen, eine Veranstaltung, die von Nähbegeisterten schon lange erwartet wird.

Am 25. und 26. Februar werden in diesem Jahr rund 50 private und professionelle Aussteller in den Greniers à Sel vertreten sein, was einer Ausstellungsfläche von über 200 m² entspricht! Stoffe, Coupons, Wolle, Kurzwaren, alte Wäsche, Vintage-Accessoires und Markenkleidung werden an diesen beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr ausgestellt. Entdecken Sie die Upcycling-Arbeiten der Näherinnen des Ateliers: Abschminktücher, japanische Schürzen, Tortenbeutel und Kleidungsstücke, die nach Ihren Wünschen angefertigt werden. Der Ressourcenladen « Second Souffle » wird ebenfalls einige Gegenstände zum Stöbern ausstellen. Die Gelegenheit für alle, eine solidarische Organisation und eine neue Art des Konsums zu entdecken.

