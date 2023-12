Visite guidée : Parc des sports de Beaublanc 12 boulevard de Fleurus Limoges, 28 février 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

À vos marques, prêts, partez… Venez découvrir l’antre sportive de toute une ville, du palais des sports au nouveau stade aux lignes contemporaines.

Visite de 1h30, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Limoges Métropole