TREMPL’HINX invite VLAD « Chanson française mais pas que » 112 route de Dax Hinx, mercredi 21 février 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 18:00:00

fin : 2024-02-21 18:00:00

Vlad, artiste hybride, chanteur, humoriste et creusois se positionne entre Motorhead et Pierre Desproges, sauf que c’est moins fort que Motorhead et moins drôle que Pierre Desproges. Vlad, meilleur chanteur de l’univers, accompagné de son accordéoniste, Gilles Puyfages, se balade toujours sur la crête punk entre le politique et l’incorrect, traitant des sujets hyper pertinents de façon totalement impertinente !

Dans une période où l’importance des maux supplante celle des mots, la poésie burlesque et improbable de Vlad passe toujours entre les gouttes et entre les poteaux.

Une découverte !!!!

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



