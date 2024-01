Lilian Derruau dit « WALLY » : « Ma distinction » 112 route de Dax Hinx, samedi 3 février 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 22:30:00

Dans Ma Distinction, Wally raconte son histoire. Enfant puis jeune adulte, il grandit dans un milieu ouvrier, en Aveyron. Puis, il devient artiste, chanteur tendance drôle et c’est Paris, radios, télés…. terminé par un retour au pays avec un mode de production plus modeste.

Il se penche alors sur son vécu qu’il relie à quelques pensées de Pierre Bourdieu dans lesquelles il se reconnaît !

Dans ce texte, où truculence et autodérision vont de pair, Lilian Derruau se souvient certes de cette prime enfance mais raconte aussi cette France ouvrière des années 70….

Un bijou

Dans Ma Distinction, Wally raconte son histoire. Enfant puis jeune adulte, il grandit dans un milieu ouvrier, en Aveyron. Puis, il devient artiste, chanteur tendance drôle et c’est Paris, radios, télés…. terminé par un retour au pays avec un mode de production plus modeste.

Il se penche alors sur son vécu qu’il relie à quelques pensées de Pierre Bourdieu dans lesquelles il se reconnaît !

Dans ce texte, où truculence et autodérision vont de pair, Lilian Derruau se souvient certes de cette prime enfance mais raconte aussi cette France ouvrière des années 70….

Un bijou

.

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Terres de Chalosse