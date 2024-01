PRÉSENTAION DU PORTAIL DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 10 Rue de l’Église Cabrières, jeudi 1 février 2024.

Cabrières Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01 19:00:00

Catalogue, collections, ressources en ligne et autres mots barbares.

Venez apprendre à utiliser le catalogue, le portail et votre compte de lecteur, de la médiathèque ou de chez vous ! On vous explique tout sur les services et ressources accessibles via le portail du Réseau des bibliothèque.

Possibilité d’apporter votre ordinateur portable ou votre tablette.

Public Ado / Adulte – Gratuit.

Catalogue, collections, ressources en ligne et autres mots barbares.

Venez apprendre à utiliser le catalogue, le portail et votre compte de lecteur, de la médiathèque ou de chez vous ! On vous explique tout sur les services et ressources accessibles via le portail du Réseau des bibliothèque du Salagou Cœur d’Hérault.

Possibilité d’apporter votre ordinateur portable ou votre tablette.

Public Ado / Adulte – Gratuit.

.

10 Rue de l’Église

Cabrières 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-28 par OT DU CLERMONTAIS