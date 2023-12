LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS 10 Rue de l’Église Cabrières Catégories d’Évènement: CABRIERES

Début : 2024-02-27 10:00:00

fin : 2024-02-27 Un temps de lecture avec comptines et jeux de doigts auprès des tout-petits. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription – Gratuit.

10 Rue de l’Église

Cabrières 34800 Hérault Occitanie

