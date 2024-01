Concert avec Maialen Errotabehere 1 rue de la Halle Hendaye, vendredi 8 mars 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Maialen Errotabehere vient nous présenter son 4e album : Animus Anima . Onze titres à l’univers blues, folk et pop composent ce quatrième opus. Le nom est évocateur de la

psychologie analytique et des représentations du sexe opposé.

La plupart des textes sont en euskara. Il n’y a pas de genre dans les adjectifs en langue basque et je trouve cela génial car, si on cache le nom de l’auteur de certains textes, on ne sait pas si c’est une femme ou un homme qui les a écrits .

1 rue de la Halle Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



