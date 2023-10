Radium Mania 1 Place du Castet Saint-Savin, 30 mars 2024, Saint-Savin.

Saint-Savin,Hautes-Pyrénées

En rejouant sous une forme ludique et décalée les moments-clés de l’existence de Marie-Curie (surnommée Mania), deux comédiennes interrogent les mécanismes de domination qui ont longtemps exclu les femmes de la communauté scientifique et qui ont fait de Marie Curie une pionnière.

À la mort de Pierre, Marie est veuve et doit redoubler d’efforts pour affirmer et conserver sa place au sein de la communauté scientifique, exclusivement masculine. En s’attachant aux anecdotes les plus fascinantes de son existence et en s’appuyant sur les nombreuses correspondances et discours de Mania Sklodowska, Radium Mania révèle un parcours de lutte inspirant.

La « radium mania » du titre, c’est aussi la folie publicitaire et commerciale qui s’empare alors de la découverte du radium par les Curie. L’entrée dans le XXème siècle est décrite comme l’époque de la commercialisation de tout, sans se soucier des conséquences sur notre santé et sur l’environnement…

Ce spectacle questionne la place des femmes dans la communauté scientifique ainsi que leur accès aux études, sujets qui sont toujours d’actualité un siècle plus tard..

1 Place du Castet Ancienne mairie

Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



In a playful, offbeat re-enactment of key moments in Marie Curie?s life (nicknamed Mania), two actresses question the mechanisms of domination that have long excluded women from the scientific community and made Marie Curie a pioneer.

After Pierre’s death, Marie is widowed and must redouble her efforts to assert and maintain her place in the all-male scientific community. Focusing on the most fascinating anecdotes of her life, and drawing on Mania Sklodowska?s extensive correspondence and speeches, Radium Mania reveals an inspiring story of struggle.

The « radium mania » of the title also refers to the advertising and commercial frenzy that followed the Curies? discovery of radium. The entry into the twentieth century is described as the era of the commercialization of everything, with no regard for the consequences for our health and the environment?

This show questions the place of women in the scientific community and their access to study, subjects that are still relevant a century later.

Recreando momentos clave de la vida de Marie Curie (apodada Mania) de forma lúdica y desenfadada, dos actrices examinan los mecanismos de dominación que durante tanto tiempo han excluido a las mujeres de la comunidad científica y que hicieron de Marie Curie una pionera.

A la muerte de Pierre, Marie quedó viuda y tuvo que redoblar sus esfuerzos para afirmar y mantener su lugar en la comunidad científica, integrada exclusivamente por hombres. Centrándose en las anécdotas más fascinantes de su vida y basándose en las numerosas cartas y discursos de Mania Sklodowska, Radium Mania revela una inspiradora historia de lucha.

La « manía del radio » del título se refiere también a la publicidad y el frenesí comercial que siguieron al descubrimiento del radio por los Curie. La entrada en el siglo XX se describe como una época en la que todo se comercializaba, sin tener en cuenta las consecuencias para nuestra salud o el medio ambiente?

Este espectáculo cuestiona el lugar de la mujer en la comunidad científica y su acceso al estudio, temas que siguen de actualidad un siglo después.

In einer spielerischen und schrägen Form spielen zwei Schauspielerinnen die Schlüsselmomente von Marie-Curies (genannt Mania) Existenz nach und hinterfragen die Dominanzmechanismen, die Frauen lange Zeit von der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgeschlossen haben und Marie Curie zu einer Pionierin gemacht haben.

Nach dem Tod von Pierre ist Marie Witwe und muss ihre Anstrengungen verdoppeln, um ihren Platz in der ausschließlich von Männern dominierten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu behaupten und zu bewahren. Radium Mania widmet sich den faszinierendsten Anekdoten ihres Lebens und stützt sich auf die zahlreichen Briefe und Reden von Mania Sklodowska und enthüllt eine inspirierende Reise des Kampfes.

Die « Radium Mania » des Titels ist auch der Werbe- und Kommerzwahn, der damals die Entdeckung des Radiums durch die Curies erfasste. Der Beginn des 20. Jahrhunderts wird als eine Zeit beschrieben, in der alles vermarktet wird, ohne Rücksicht auf die Folgen für unsere Gesundheit und die Umwelt

Die Aufführung stellt die Stellung der Frauen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und ihren Zugang zum Studium in Frage, Themen, die auch ein Jahrhundert später noch aktuell sind.

