Nuit de la Musique de Chambre 1 Passage des Arts Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Nuit de la Musique de Chambre 1 Passage des Arts Besançon, 19 janvier 2024, Besançon. Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 23:00:00 . Le conservatoire de Besançon vous proposes 4 concerts le vendredi 19 Janvier 2024 18H – Hall de la Cité des Arts – Besançon / entrée libre

CONCERT #01 – Les étudiants musiciens du Conservatoire 19H – Auditorium de la Cité des Arts – Besançon / payant – sur réservation

CONCERT #02 – Ensemble Tétraktys 21H – Hôtel de Grammont – Besançon / payant – sur réservation

CONCERT #03 – Ensemble Tétraktys 22H – Hôtel de Grammont- Besançon / payant – sur réservation

CONCERT #04 – Ensemble Tétraktys EUR.

1 Passage des Arts

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Code postal 25000 Lieu 1 Passage des Arts Adresse 1 Passage des Arts Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville 1 Passage des Arts Besançon Latitude 47.23637 Longitude 6.03362 latitude longitude 47.23637;6.03362

1 Passage des Arts Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/