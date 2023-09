Pèlerinage anglais HCPT 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes, 30 mars 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le pèlerinage anglais HCPT rassemble du 30 mars au 7 avril 2024 à Lourdes des milliers d’enfants atteints de handicaps. C’est un pèlerinage atypique, vivant au rythme des célébrations aux couleurs anglo-saxonnes.

Depuis plus de 50 ans, H.C.P.T. – The Pilgrimage Trust, permet à des milliers de jeunes de 7 à 18 ans, handicapés ou en situation de précarité, de vivre une semaine de joie et d’espoir à Lourdes.

Vivant et festif, il alterne célébrations et temps de partage. Cela est rendu possible grâce à une organisation très professionnelle. Chaque enfant est accompagné d’au moins un bénévole. De nombreux médecins, infirmières fournissent l’assistance médicale et les prêtres accompagnent spirituellement les groupes..

2024-03-30 fin : 2024-04-07 . .

1 avenue Monseigneur Théas LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



From March 30 to April 7, 2024, the English HCPT pilgrimage will bring thousands of children with disabilities to Lourdes. It’s an atypical pilgrimage, living to the rhythm of celebrations in Anglo-Saxon colors.

For over 50 years, H.C.P.T. – The Pilgrimage Trust, has been enabling thousands of disabled and disadvantaged young people aged 7 to 18 to experience a week of joy and hope at Lourdes.

Lively and festive, it alternates celebrations and times of sharing. This is made possible by a highly professional organization. Each child is accompanied by at least one volunteer. Numerous doctors and nurses provide medical assistance, and priests provide spiritual guidance to the groups.

Del 30 de marzo al 7 de abril de 2024, la peregrinación inglesa HCPT llevará a Lourdes a miles de niños discapacitados. Es una peregrinación insólita, que vive al ritmo de las celebraciones anglosajonas.

Desde hace más de 50 años, H.C.P.T. – The Pilgrimage Trust, ha permitido a miles de jóvenes de 7 a 18 años, con discapacidad o que viven en circunstancias precarias, vivir una semana de alegría y esperanza en Lourdes.

Animada y festiva, alterna celebraciones y momentos de compartir. Esto es posible gracias a una organización muy profesional. Cada niño va acompañado de al menos un voluntario. Numerosos médicos y enfermeros prestan asistencia médica, y sacerdotes se encargan de la guía espiritual de los grupos.

Die englische Pilgerfahrt HCPT bringt vom 30. März bis zum 7. April 2024 Tausende von Kindern mit Behinderungen in Lourdes zusammen. Es ist eine atypische Pilgerfahrt, die im Rhythmus der Feiern mit angelsächsischen Farben lebt.

Seit über 50 Jahren hat H.C.P.T. – The Pilgrimage Trust Tausenden von behinderten und benachteiligten Jugendlichen im Alter von 7 bis 18 Jahren die Möglichkeit, eine Woche lang Freude und Hoffnung in Lourdes zu erleben.

Sie ist lebendig und festlich und bietet abwechselnd Gottesdienste und Zeit zum Austausch. Dies wird durch eine sehr professionelle Organisation ermöglicht. Jedes Kind wird von mindestens einem Freiwilligen begleitet. Viele Ärzte und Krankenschwestern leisten medizinische Hilfe und Priester begleiten die Gruppen spirituell.

