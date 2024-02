Après une première édition en 2022, le Mois du livre en Bretagne, coordonné par l’établissement public Livre et lecture en Bretagne, revient du 12 février au 17 mars 2024, pour une grande manifestation régionale rassemblant les professionnels du livre et de la lecture. Plus de 150 évènements dans les bibliothèques et librairies bretonnes, plus de 100 auteurs et éditeurs de la région à la rencontre des publics !

L’enjeu est de faire connaître les acteurs et actrices régionaux de la filière bretonne du livre, ceux et celles qui créent, qui produisent, qui diffusent et qui font connaître et comprendre le livre et la lecture, qui transmettent leurs passions. À l’occasion du Mois du livre en Bretagne, bibliothèques, librairies, associations et salons proposent à leurs publics de rencontrer auteurs et autrices, éditeurs et éditrices. Ils mettent aussi en avant leurs métiers, leurs savoir-faire, partagent leurs pratiques professionnelles, leurs coups de cœur, etc…

Nouveauté de cette deuxième édition, la programmation est construite autour d’un fil thématique : la question de l’imaginaire ! Des imaginaires au sens large, sans se limiter à un genre littéraire, mais plutôt pour explorer les différentes façons par lesquelles la lecture nous fait pousser les portes de notre imagination.

En Côtes-d’Armor :

Rencontres Animales : balade contée, conférence et brunch – atelier d’écriture

À l’occasion des Rencontres Animales, présentées par les Équinoxes, en partenariat avec la Bibliothèque de Trédaniel, et la librairie l’Abri des Temps, une conférence est organisée avec l’anthropologue Léa Filiu et l’historien Nicolas Baron. Pour se mettre en jambe, avant la conférence du soir, balade contée à travers bois, entre Moncontour et Trédaniel pour écouter deux récits de Manu Jagerschmidt et Jérémie Chapelain. Le lendemain, le collectif Le Chouine animera un atelier d’écriture de poésie.

17 février : balade au départ de la librairie L’Abri des temps de Moncontour (16h), puis conférence à la salle polyvalente de Trédaniel (18h) / 18 février à 12h : atelier d’écriture au Café du Théâtre, Moncontour

Une rencontre autour des Seiz-Breur

Le mouvement Seiz Breur, né en 1923 a marqué un tournant dans la création bretonne, a signé un renouveau de l’art breton et l’a inscrit dans la modernité. Dissous après la seconde guerre mondiale, le mouvement a influencé et influence encore aujourd’hui de nombreux artistes. Pascal Aumasson, auteur, historien de l’art et ancien conservateur de musées bretons est présent à Erquy pour une conférence sur le mouvement.

25 février à 17h, Erquy

Rencontre avec la costarmoricaine Alice Zeniter

Parce qu’Alice Zeniter est aussi convaincante en tant qu’écrivaine qu’en tant que lectrice. Parce que la réflexion rigoureuse et ludique que développe l’autrice dans Je suis une fille sans histoire et Toute une moitié du monde sur la fonction du héros (de l’héroïne?), le statut des personnages féminins, la question de l’agentivité, et plus largement, la fabrique d’un roman, semble très stimulante. Dans le sillage de son essai Toute une moitié du monde, l’au- trice costarmoricaine proposera un atelier d’écriture autour du vivant non-humain. Chacun des participants est invité à venir avec un extrait qui évoque le vivant non-humain (aussi bien roman, poésie qu’essai…), de moins de 500 mots.

28 février : atelier (13h), et rencontre (19h30), Librairie L’Angle Rouge, Douarnenez

Alice Zeniter. Photo : Hélène Harder

Les Seiz-Breur



En Finistère :

Le matrimoine littéraire breton à Quimperlé Communauté

Gaëlle Pairel, autrice et spécialiste du matrimoine littéraire breton interviendra dans plusieurs médiathèques du réseau. Le 9 février, elle participera à la rencontre inaugurale du Mois du livre en Bretagne intitulée Dangereuses autrices ! : quatre autrices (Gerty Dambury, Aurélie Olivier, Juliette Rousseau, Gaëlle Pairel) engagées chacune dans une approche féministe et militante de la littérature sont invitées à témoigner et débattre de ce que serait pour elles une bonne histoire.

9 février : soirée inaugurale du Mois du livre en Bretagne : Dangereuses autrices ! (18h30) à Quimperlé

Le monde imaginaire de Patrice Pluyette

Roman d’aventure, de chevalerie ou policier, Patrice Pluyette traverse tous les genres. Plongeons dans son œuvre « à sauts et à gambade » ! Rendez-vous est donné pour discuter avec l’auteur de ses sources d’inspiration, du rapport entre littérature et cinéma mais aussi de volcans, de rock, sans oublier le capitaine Belalcazar et Monsieur Henri !

9 au 24 février : exposition, ateliers et rencontres / 9 mars : Randonnée littéraire

Médiathèques de Quimperlé Communauté

Gaëlle Pairel. Photo : Pascal Perennec

Patrice Pluyette. Photo : Jean-Luc Bertini

En Ille-et-Vilaine :

Rencontre à la prison de Rennes-Vezin

Les établissements pénitentiaires bretons participent pour la première fois à cette manifestation littéraire régionale. Maële Vincensini, autrice bretonne de L’Extraordinaire histoire de la Villa Alice (éditions Locus Solus) rencontrera les détenus du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin.

13 et 14 février, Vezin

Au cœur des solitudes par l’auteur rennais de BD Lomig

Lomig – auteur de bande dessinée rennais – a sorti en septembre 2023 la bande dessinée Au cœur des solitudes, aux éditions Sarbacane. C’est une histoire qui s’inspire du grand voyage qu’entreprit en 1868 John Muir, l’un des premiers écologistes modernes américains et créateur du Sierra Club. Lomig est allé marcher sur ses traces dans les grandes solitudes de la Sierra Nevada Californienne en septembre 2022.

Du 13 février au 2 mars : exposition à l’Institut Franco-Américain de Rennes, vernissage le 13 février (18h30) / 14 février : rencontre à la médiathèque de Liffré



Au cœur des solitudes de lomig, éditions Sarbacane, 2023.

En Morbihan :

Paroles d’agricultrices à Molac et Berric

La récente parution de l’ouvrage Paroles d’agricultrices aux éditions questembertoises Stéphane Batigne est l’occasion idéale d’aller à la rencontre des cinq agricultrices-autrices de La Vraie-Croix. Aujourd’hui à la retraite, elles témoignent dans cet ouvrage de la spectaculaire évolution qu’a connue la ruralité depuis une soixantaine d’années. Autrices-agricultrices : Monique Danion, Lucette Le Bénézic, Jeanine Le Cadre, Lucie Le Garnec et Denise Quatrevaux. Éditeur et modérateur de la rencontre : Stéphane Batigne

17 février : médiathèque de Molac (10h30) / 20 février : médiathèque de Berric (17h)

Exposition Florence Arthaud – Femme libre, par Pascal Bresson et Sophie Ruffieux

Florence Arthaud est une femme de la mer, courageuse, originale et atta-chante. Elle en a vu depuis qu’elle baroude sur l’Océan et notamment dans ce milieu d’hommes, où la présence d’une femme ajoute à la fascination. Cette exposition retrace le parcours hors du commun de cette navigatrice d’exception au travers de 20 planches extraites de la bande dessinée (éditions Marabulles).

Du 4 au 22 mars, médiathèque de Plouay

Paroles d’agricultrices pour un regard croisé au féminin sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui, éditions questembertoises

Florence Arthaud, femme libre de Pascal Bresson et Sophie Ruffieux, éditions Marabout, 2021.

Le Mois du livre en Bretagne, du 12 février au 17 mars 2024

Découvrez le programme complet du Mois du livre en Bretagne

