Finistère. L’extraordinaire histoire de la Villa Alice de Maële Vincensini

Après la découverte en 2020 d’une maison abandonnée, une famille commence une immense enquête généalogique… Cette aventure partagée par Maëlle Vincensini sur les réseaux sociaux sort aux éditions Locus Solus : L’extraordinaire histoire de la Villa Alice.

Maële Vincensini est devenue graphiste après avoir travaillé pour Gallimard et le groupe Albin Michel. En 2021, elle a tout quitté pour s’installer dans le Finistère avec sa famille où elle a fait l’acquisition d’une maison qu’elle a baptisé la Villa Alice, en hommage à son ancienne propriétaire. Petite-fille du poète Paul Vincensini (Toujours et jamais, Archiviste du vent), elle en a hérité le goût de la narration, faisant de cette banale aventure une histoire extraordinaire, aussi surprenante que touchante. Au fil du temps, elle a développé une série de vidéos sur les réseaux sociaux où elle a rencontré un public sous le charme de son histoire, d’un style inclassable, et d’une voix. Elle est également autrice d’histoires pour la jeunesse. Deux ouvrages à paraître en 2024 : Les gens de la plage aux éditions Thierry Magnier et La taille d’un câlin.

Maële Vincensini

L’extraordinaire histoire de la Villa Alice, parue aux éditions Locus Solus retrace l’histoire d’une famille qui tombe par hasard sur une maison abandonnée en 2020, remplie de tous ses meubles et souvenirs intacts. Après l’avoir visitée en « urbex » et en être tombée folle amoureuse, elle finit par l’acquérir. C’est le point de départ d’une enquête des plus singulières. Entre découvertes incroyables dans des pièces secrètes et des recoins de cheminées… et un arbre généalogique qui apparaît peu à peu. Ce qui la pousse à fixer, en un beau-livre mêlant ses textes et photographies, toute cette histoire et ses rebondissements : la propriétaire presque centenaire, les fils retissés un à un de tous les personnages rencontrés sur les photos jaunies au fond des tiroirs… leur destin traversé par deux guerres mondiales. Pour honorer la mémoires des petites gens et que personne ne les oublie.



L’extraordinaire histoire de la villa Alice de Maëlle Vincensini, éditions Locus Solus, pages 22-23, 2023.

L’extraordinaire histoire de la villa Alice de Maëlle Vincensini, éditions Locus Solus, pages 50-51, 2023.

À l’instar des milliers de followers passionnés de cette histoire, on progresse pas à pas sur les traces de la Villa Alice afin de percer les mystères de ce lieu qui a gardé son âme et que ce livre fait partager de manière originale, sensible et divertissante.

C’est cette aventure que Maële partage sur les réseaux sociaux, depuis ses premiers contacts avec la Villa Alice : + de 40 épisodes mis en ligne sur TikTok, Instagram, Facebook, qui totalisent 20 millions de vues !

L’extraordinaire histoire de la Villa Alice de Maële Vincensini. Éditions Locus Solus. 192 pages. Parution : 17 novembre 2023. 35€.

Instagram / Tik Tok