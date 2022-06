Rennes. Du son, des arts et de la fête au festival Big Love

Big Love reprend ses quartiers à Rennes du 9 au 12 juin 2022. C’est la 5e édition de ce festival de musique électronique aussi pointu que bon vivant, synonyme du début de l’été. Comme à son habitude, il convoque une excellente programmation musicale dans différents lieux rennais, se mêlant volontiers à des institutions culturelles pour des propositions innovantes. Arts, plein air et fête, les ingrédients sont réunis pour le retour de l’amour !

Le Big Love est de retour à Rennes ! Le festival de musiques électroniques propose pour sa sixième édition depuis 2015 quatre jours de festivités rayonnantes, du 9 au 12 juin 2022. Flirt, émoi, première nuit, préliminaires, nuit d’amour, idylle, chaque étape de ce parcours déambulatoire dans les lieux de plein air et/ou culturels rennais porte le nom d’un moment de la passion amoureuse, la même qui anime Crab Cake Corporation, collectif organisateur du festival, depuis ses débuts en 2011.

Au cours de ses 11 ans d’aventure rennaise, la Crab Cake Corporation a su s’implanter dans le tissu culturel rennais pour proposer, au-delà de l’esprit de fête qui caractérise les musiques électroniques, des propositions artistiques innovantes. Cette année, son festival crie une fois de plus sa flamme aux arts en collaborant avec le nouveau rendez-vous estival des musées rennais, Exporama, dont il marque l’inauguration. Et pour cause, c’est la fête dans tous ses états qui sera explorée dans l’exposition de cette année, Pas Sommeil, coordonnée par Les Champs libres, le Musée des Beaux-Arts et le Frac Bretagne. Les trois géants accueilleront donc des performances du festival en leur sein.

Pour débuter ce weekend d’amour rennais, on retrouve jeudi 9 juin la DJ et productrice Chloé, actrice de la scène parisienne depuis les années 1990, résidente de plusieurs clubs célèbres comme le Pulp et le Rex à Paris, ou le Robert Johnson à Francfort. Elle présentera lors d’un live aux Champs libres son duo avec la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova, avec qui elle sortait un album à l’automne 2021, sur son label Lumière noire. Ce jeudi est aussi le premier jour de l’exposition Flous à lier, d’Élise Comte, à la galerie La Chambrée. Visible tout le weekend, son vernissage a lieu vendredi à 20 h, accompagné d’une sélection vinyles de Constance Legeay. Le samedi, à 15 h, Élise Comte proposera également des lectures de ses textes.

Le samedi après-midi, rendez-vous à 16 h 30 au Musée des Beaux-Arts. Le Rennais Victor Deléage y assurera un DJ set pour s’immerger dans l’installation de l’artiste polonais Piotr Ulkanski. Puis, le dimanche à 14 h, un autre Rennais animera cette fois le Frac Bretagne, Lite Panel. Dans cette même idée de mêler les arts pour créer des moments de convivialité, un banquet est aussi proposé le dimanche midi à la ferme de Quincé avec le chef écrivain italien Tommaso Melilli.

Côté proposition festive, les danseurs et danseuses de la capitale bretonne se verront enchanté·e·s par un vendredi soir qui commencera en douceur au bar La Cavale, avec le DJ breton et disquaire Julien Tiné, grand amateur de funk, et qui se prolongera jusqu’au petit matin à l’Antipode. Pour cette première nuit entre house solaire et techno exaltée, sont conviés deux anciens amants du festival, déjà passés au Big Love en 2016, le Suédois Axel Boman et l’Allemand Barnt. Un nouveau venu à Rennes, à ne pas manquer, sera l’Australien Bell Towers, DJ résident des fameuses soirées queers Cocktail d’Amore à Berlin et talentueux producteur.

Le samedi, c’est au Mem que les festivaliers seront transis d’amour. Avec d’abord, de 18 à 20 h, proposé gratuitement à l’extérieur, un DJ set de Fafi Abdel Nour, figure de la nouvelle scène house hollandaise, connu pour ses sets explosifs pleins de références italo, disco et garage. La soirée se poursuit sous le chapiteau Magic Mirror avec, pour débuter, un live ambient de Leafar Legov, suivi des DJ sets de l’Anglais Call Super et de ses compatriotes allemands Benjamin Frölhich et Superpitcher. Tous trois, très éclectiques dans leurs productions personnelles, sont aussi des DJs se baladant dans les styles pour emmener leur public toujours plus loin dans la danse.

Se tenant dans le splendide parc de Villejean, la conclusion de ce weekend en amoureux devrait être aussi solaire que dansante. Au menu des ébats, une prestation rare en DJ set de Pilooski, moitié du duo français Discodeine, les sets house de l’Étasunienne Alison Swing et de l’Australienne Lauren Hansom. Le climax de la journée devrait être très attendu, et on sait combien l’attente compte dans le plaisir : il verra le retour, dix ans après son premier passage à une soirée Crab Cake, du Norvégien Todd Terje. Rares dans ses productions ces dernières années, ses morceaux disco électronique au groove imparable ont pourtant accompagné les danseurs et danseuses de la décennie passée. Le Big Love sera donc l’occasion rêvée de retrouver ce vieil amour.

Avec ses quatre jours de musiques électroniques, d’arts, de rencontres et de fêtes à Rennes, le Big Love, « c’est le temps de l’amour, le temps des copains et de l’aventure », il n’est pas hardi de le dire.

