EXPORAMA. RENNES N’A PAS SOMMEIL D’ART CONTEMPORAIN (PROGRAMME 2022)

Exporama, le rendez-vous annuel de l’art contemporain, revient à Rennes durant l’été 2022. Mis en oeuvre par la Ville de Rennes et Rennes Métropole, cet évènement propose aux habitants et visiteurs un parcours urbain valorisant les multiples initiatives rennaises en matière d’art contemporain.

Cette édition 2022 est structurée autour d’une grande exposition intitulée “Pas Sommeil“, portée par le Musée des beaux-arts, les Champs Libres et le Frac Bretagne. Investissant le thème de la fête dans toutes ses composantes (rassemblement populaire, danse, magie de la fête, revendication identitaire et militante, etc.), cette exposition “locomotive” constitue un socle de développement et de visibilité pour une pluralité de propositions culturelles ouvertes à tous et associant l’ensemble des acteurs locaux de l’art contemporain.

Keith Haring Sans titre, 1985 Collection artothèque, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne Keith Haring artwork © Keith Haring Foundation

“Pas Sommeil. La fête dans tous ses états”

Du 11 juin au 18 septembre 2022, le Musée des beaux-arts, Les Champs Libres et le Frac Bretagne proposent une exposition collective d’envergure intitulée “Pas sommeil. La fête dans tous ses états”, consacrée à la notion de fête en tant qu’expérience féconde investie par les artistes. Ce thème est profondément ancré dans l’ADN rennais et porté par le désir commun de se retrouver après deux années de restrictions sanitaires. L’été 2022 serait ainsi le (grand) soir au cours duquel seront de nouveau possibles les transgressions porteuses de la convergence collective, de la rencontre créatrice de sens et de formes.

L’exposition se veut ainsi ouverte, festive, poétique, généreuse mais aussi contemplative, revêche et militante. Elle entend évoquer la fête dans son acception élargie – du rassemblement populaire impromptu au dance floor, de la kermesse de village au concert de rock, de la rave techno à la culture queer… – en réunissant des pratiques artistiques de tous horizons. La fête est envisagée comme le lieu de la réjouissance autant que celui de la résistance, de la revendication sociale, identitaire et culturelle comme de la catharsis, celui du spectaculaire comme de l’intime.

En investissant l’univers de la fête, les oeuvres présentées invitent les visiteurs à vivre une expérience singulière, interpellant leurs cinq sens, incitant à l’interaction avec les dispositifs proposés et à la mise en mouvement de leur corps. Les esthétiques, les ambiances, les signaux, les équipements extraits du monde festif sont transposés et mis au service des oeuvres d’art, avec une bonne dose d’humour.

Au total, les trois lieux interrogeront les différents aspects et enjeux de la fête à travers les oeuvres d’une trentaine d’artistes dont Marina Abramović, Boris Achour, Diane Arbus, Davide Balula, Marc Camille Chaimowicz, Clément Cogitore, Edith Dekyndt, Rineke Dijkstra, John Giorno, Nan Goldin, Dominique Gonzalez-Foerster, Andreas Gursky, Keith Haring, Julie Hascoët, William Kentridge, Mark Neville, Tony Regazzoni, Georgina Starr, Piotr Uklański, Barbara Wargner & Benjamin de Burca, Gillian Wearing, etc.

Zuzanna Czebatul TRISTAN, KEWIN & JOSS, 2015 © Zuzanna Czebatul

Exporama, un parcours urbain d’art contemporain

Exporama donne ainsi à voir le rapport constant qu’entretient Rennes à l’art contemporain, et son engagement en faveur de la création artistique et de sa diffusion, à travers une mosaïque d’acteurs et d’offres culturelles ouvertes à tous.

Outre cette exposition phare, Exporama 2022 proposera :

Une offre complémentaire unique (expositions, performances, réalisations in situ, etc.) associant 22 acteurs locaux de l’art contemporain dont les centres d’art contemporain La Criée et 40mcube, ainsi que Art2Rennes, Asarue, Les Ateliers du vent, Capsule Galerie, Galerie Oniris, Lendroit éditions, L’oeil d’Oodaaq, Teenage Kicks, etc.

Des balades autour de l’art contemporain pour notamment découvrir les oeuvres associées à la commande publique.

Julie Hascoët Saint-Thégonnec 2015, Murs de l’Atlantique ©Julie Hascoët

Accès gratuit pour les moins de 26 ans

Afin de marquer leur soutien à la jeunesse et aux personnes fragilisées par la crise sanitaire, la Ville de Rennes et Rennes Métropole proposeront un accès gratuit à l’exposition “Pas sommeil” pour les moins de 26 ans, les étudiants, les personnes en situation de handicap ou d’invalidité, ainsi que pour les titulaires du dispositif Sortir! ou des minimas sociaux.

La billetterie sera ouverte à compter du 1er juin (tarif plein pour accéder aux trois sites : 9 €, tarif réduit : 4 €).