Actualité littéraire d’Août : Spécial rentrée littéraire !

En vacances, il est des mots dont on n’a pas envie de parler. Mais quand elle est littéraire, la rentrée n’est que source de plaisir. 321 romans français dont 74 premiers romans et 145 romans étrangers vont déferler en librairie entre le 17 août et fin octobre 2023. Avec une production un peu en baisse, les éditeurs jouent la carte de la modération.

Mais si la quantité est en baisse, la qualité est toujours au rendez-vous. En littérature française, les leaders de l’édition misent sur les ténors goncourables. Pas de rentrée sans Amélie Nothomb mais on retrouve aussi cette année Sorj Chalandon, Serge Joncour, Éric Reinhardt, Laurent Binet, Agnès Desarthe, Leonor de Recondo ou Mathias Enard.

Difficile de n’en présenter que quelques uns. Parions sur l’originalité et l’excellence avec

Perspective(s) (Grasset, 18 août 2023). Laurent Binet propose ici un polar historique épistolaire. À Florence en 1557, le peintre Pontormo est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis onze ans. Vasari, l’homme à tout faire du duc de Florence, se charge de l’enquête, assisté de Michel-Ange. De l’art, une belle énigme et de nombreux suspects donnent de la couleur et du suspense à ce grand roman. (lire un extrait)

Lorsque le père meurt, le passé se dévoile et rien n’est plus comme avant. Deux auteurs font de cette évidence de superbes romans. Les silences des pères (Seuil, 18 août 2023) est un hommage au père signé Rachid Benzine. Quand le fils, musicien renommé, apprend le décès de son père, ils ne se sont pas vus depuis des années suite à un malentendu, un drame familial. Après l’enterrement, le fils découvre quarante cassettes audio retraçant la vie de cet exilé marocain de 1965 à 2006. Avec des mots et des souvenirs choisis, des rencontres vibrantes, l’auteur met en musique le passé d’un homme réduit au silence pour le bonheur de sa famille. Silence aussi jusqu’à la mort de Luciano Malusci. Avec grâce et pudeur, Sylvain Prudhomme nous entraîne avec Simon, le petit-fils, sur la piste de secrets de famille avec L’enfant dans le taxi (Éditions de Minuit, 31 août 2023). Comme tous les romans de Sylvain Prudhomme, ce court récit ciselé, elliptique, nous guide sur un chemin émotionnel que chacun pourra trouver. Un roman plein d’humanité.

La nouvelle génération d’écrivains semble hantée par les mêmes thèmes. Joséphine Tassy nous parle dans son premier roman de L’indésir (L’Iconoclaste, 17 août 2023). Nuria se réveille aux côtés d’un inconnu rencontré la veille en boîte de nuit. Une nuit au cours de laquelle, elle a appris le décès de sa mère. Elle ne la connaissait pas vraiment mais elle va la découvrir au fil de ses rencontres avec les personnes présentes à l’enterrement. Chacun donne une version de cette femme libre, lumineuse, maudite qui n’a pas su aimer sa fille. Une belle plume, un bon rythme, de l’originalité et une réflexion intéressante sur le désir, l’amour et la liberté.

Autre premier roman nominé pour le Prix Stanislas 2023, Vous ne connaissez rien de moi (JC Lattès, 23 août 2023) est le récit librement inspiré de la vie passionnée de « La Tondue de Chartres » photographiée par Robert Capa en juin 1944, à la Libération. Julie Héraclès propose ici un premier roman bouleversant sur la vie de cette femme libre au tempérament incandescent. (lire un extrait)

En littérature étrangère, quoi de mieux que le Prix Pulitzer 2023. Avec Trust (Éditions de l’Olivier, 18 août 2023, traduit par Nicolas Richard), Hernan Diaz raconte l’histoire d’une riche famille dans le Wall-Street des années 30, au moment de la Grande Dépression. Andrew Bevel est un héritier de riches industriels et lui-même, magnat de la finance, époux d’une aristocrate. Ils forment un couple que la haute société new-yorkaise rêve de côtoyer, mais préfèrent vivre à l’écart et se consacrer, lui à ses affaires, elle à sa maison et à ses œuvres de bienfaisance. Dans une narration brillante, Hernan Diaz nous interroge sur le pouvoir de l’argent mais aussi, grâce à quatre variations autour d’une même histoire, sur la vérité au travers de la fiction.

Misericordia (Métailié, 18 août 2023, traduit par Elisabeth Montero Rodrigues) est la transcription par Lidia Jorge du récit d’un an de la vie de sa mère. Avec des moments mémorables de la relation d’une mère et de sa fille, ce texte est un témoignage poignant du regard du curieux d’une femme face à la mort. Un récit à la fois brutal, ironique et aimable, un mélange de larmes et de rires qu’on n’oublie pas. Il nous montre une femme exceptionnelle portée par l’immortalité de l’espoir.

Parmi les premiers romans, le coréen Han Kang fait de Impossibles adieux (Grasset, 23 août 2023, traduit par Kyungran Choi et Pierre Bisiou ) un éloge de l’amitié et un devoir de mémoire pour l’un des plus grands massacres perpétrés en Corée. Inseon, hospitalisée à Séoul, demande à son amie, Gyehonga, de se rendre chez elle sur l’île de Jeju pour nourrir son perroquet. Mais chez son amie, c’est l’histoire de la famille d’Inseon qui l’attend. Elle y trouve des archives réunies par centaines pour documenter l’un des pires massacres que la Corée ait connu – 30 000 civils assassinés entre novembre 1948 et début 1949, parce que communistes. Un puissant réquisitoire contre l’oubli. (lire un extrait)

Italien d’origine, Dario Diofebi écrit Paradise, Nevada (Albin Michel, 23 août 2023, traduit par Paul Matthieu), un premier roman sur le rêve américain. Et c’est à Las Vegas que cela se passe. Le 1er mai 2015, une bombe explose au Positano, un casino-hôtel de luxe, conçu comme l’exacte réplique du village éponyme de la côte amalfitaine par Wiles, un milliardaire excentrique. Quelques mois plus tôt, le destin y a réuni quatre personnages désœuvrés. Ray, féru de mathématiques et joueur de poker en ligne, tente de se refaire après une défaite contre un ordinateur et l’interdiction du jeu en ligne. Tom, un jeune italien lauréat d’un concours qui lui offre un séjour à Vegas, essaie de surfer sur la chance aux tables de poker. Bien vite en situation irrégulière, il essaie toutes les combines pour obtenir un visa. Mary-Ann, après quelques expériences ratées, accepte un poste de serveuse au Positano, un poste que l’on accorde qu’aux jeunes et belles jeunes femmes. Lindsay vit avec son frère intellectuel mormon et flemmard. Elle rêve de devenir une grande journaliste et interviewer Wiles serait un bon tremplin. A travers leurs

parcours chaotiques, Dario Diofebi compose un récit aux airs de roman noir qui nous plonge au cœur des paradoxes et des excès de l’Amérique. (lire un extrait)

Il y a peu de nouveautés en littérature noire lors des rentrées littéraires. Mais on peut compter sur Caryl Ferey, excellent narrateur, pour sauver la mise. Okavango (Gallimard, 17 août 2023) est un excellent polar au coeur des réserves africaines. Engagée avec ferveur dans la lutte antibraconnage, la ranger Solanah Betwase a l’habitude de croiser des cadavres d’animaux. Mais lorsqu’elle découvre le corps d’un jeune homme sur une réserve animalière à la frontière namibienne, elle sait que son enquête va être plus corsée. D’autant plus que le propriétaire de la réserve est un personnage complexe et que le pire braconnier du continent est de retour. Un polar efficace et un hymne à la beauté du monde sauvage. (feuilleter)

Piergiorgio Pulixi est un auteur de romans noirs primé en Italie et traduit depuis peu en France. Le chant des innocents (Gallmeister, 17 août 2023, traduit par Anatole Pons-Remaux ) est la première enquête de Victor Strega. Quand plusieurs crimes violents sont commis par des collégiens, l’inspectrice Teresa Brusca demande au commissaire Strega, suspendu suite à un ”accident”, d’enquêter officieusement avec elle. Strega, hanté par ses propres démons, à très vite l’intuition que les tueurs sont liés par un étrange secret. Un page-turner efficace et implacable qui joue avec les nerfs du lecteur et interroge les notions de bien et de mal.

Si Antoine Wauters publie Le plus court chemin (Verdier, 24 août 2023), un nouveau roman à ne pas manquer en cette rentrée littéraire, retrouvez aussi en format poche l’excellent livre, Le musée des contradictions (Folio, 24 août 2023). À travers douze récits de résistance et d’espoir, Antoine Wauters donne une voix à ceux que la société réduit au silence. Ceux qui souffrent d’Alzheimer et fuguent en pleine nuit pour retrouver la liberté et les lieux de leurs souvenirs. Ces jeunes venus voir la mer pour fuir la grisaille de leur banlieue, et à qui la police interdit de se baigner. Tous prennent ici la parole, comme une arme contre les excès d’une époque qui menacent notre humanité.

À découvrir aussi, un roman phénomène au Japon. Dans un tranquille lycée de province japonais, Hasumi Seiji, charmant et charismatique professeur aimé et respecté de tous, cache un secret qui pourrait affecter l’ensemble du personnel et des élèves. La leçon du mal (1018, 17 août 2023, traduit par Diane Durocher) de Yûsuke Kishi est un huis-clos étouffant autour d’un séduisant psychopathe.