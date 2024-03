Les journées Arts et Culture dans l’Enseignement supérieur (JACES) sont de retour du 30 mars au 6 avril 2024, sur le campus Villejean. Danse, musique, cinéma, littérature, arts plastiques, théâtre, photographie, etc. : le programme, très riche de cette nouvelle édition saura toucher un large public.

« Les journées arts et culture dans l’enseignement supérieur sont l’opportunité de mettre en lumière la vivacité de la création étudiante à l’Université Rennes 2 et de faire rayonner la richesse de la programmation culturelle concoctée avec et pour les étudiants, par le service culturel. Tout au long de l’année, ce sont plus de 70 événements artistiques qui sont proposés gratuitement à l’ensemble de la communauté universitaire sur nos campus, dans notre auditorium, nos galeries… » Bruno Elisabeth, vice-président en charge de la culture et de la documentation

Une communauté étudiante impliquée pour faire vivre l’art et la culture à Rennes 2

Du 11 mars au 15 avril, à la BU Musique (Tambour 3 e étage) : exposition « Résister pour créer » par le DEUST métier des bibliothèques et de la documentation.

Du 15 mars au 15 avril, à la BU sciences humaines (bâtiment S, 1 er étage) : exposition « Vilain·e·s » par le DEUST métier des bibliothèques et de la documentation, dans le cadre du festival Sirennes.

Du 18 mars au 5 avril, au Tambour : « les Transporté·e·s » , une exposition sur le thème des frontières en festival réalisée par les étudiants du diplôme inter-universitaire s’orienter, réfléchir, agir (DIUORA). Sélectionnés pour un Parcours Trans, ces étudiants réalisent également un podcast, un fanzine.

Du 26 mars au 17 avril à la Cantine du Bois Perrin, exposition « Peinture morale à corps perdu » de la résidence recherche création de Céline Ahond . Céline Ahond investit une forme d’écriture fluide avec les corps en présence, ouvrant un « être-entre » des langages parlés et écrits, physiques et imagés. Son travail performatif lui permet de faire acte (de présence), de faire signe et son, de faire sens. Durant sa résidence, Céline Ahond est allée à la rencontre des bénévoles et bénéficiaires de Cœurs résistants et de la Croix Rouge. Des situations de survie ont surgit des poésies d’étranges beautés qui seront remises en situation lors de l’exposition qui est le fruit d’une cocréation avec les habitants, les usagers et les étudiants du Bois Perrin. Vernissage : jeudi 4 avril à 18h30.

. Entre vidéos, performances et sculptures monumentales, Claude Cattelain joue avec les lois de la physique et s’engage dans un corps à corps avec des matériaux bruts. Commissariat assurée par le master 2 métiers et arts de l’exposition.

Performance par Claude Cattelain : jeudi 11 avril, 18h, hall du bâtiment L.

Du 2 avril au 30 juin, à la BU centrale (espace exposition) : exposition À l’ombre du volcan Voyageurs et savants à Pompéi (XVIII e -XX e s.). La redécouverte d’Herculanum et de Pompéi au XVIII e siècle inaugure un vaste mouvement culturel en Europe en faveur de l’Antiquité romaine où le goût de la science le dispute à la curiosité. Voyageurs, savants et artistes se rendent sur place et consignent leurs observations dans des ouvrages variés : récits de voyage, études détaillées, travaux d’histoire de l’art, romans… Le fonds ancien de la BU offre un choix représentatif de ces publications et témoigne de cette fascination profonde pour les cités du Vésuve dans l’imaginaire occidental entre les XVIII e et XX e siècles.

Mercredi 3 avril à 13h : remise des prix aux lauréats du concours étudiant d’écriture « Faites court ! ». Lecture des textes lauréats par Mikaël Bernard, metteur en scène et parrain de cette 25 e édition.

Mercredi 3 et jeudi 4 avril, de 13h à 17h, bâtiment PNRV : exposition des productions artistiques et travaux de recherche des étudiants du master création numérique. Un éventail de projets interrogeant les usages contemporains des nouvelles technologies.

Mercredi 3 avril à 14h : déambulation dansée du festival Fac@Fac (qui se tiendra du 2 au 5 avril). Elle partira du campus Villejean et se terminera à Saint-Anne en passant par les quartiers du Triangle et de la gare. Une centaine de danseurs sont attendus pour cette déambulation urbaine dont l’objectif est de faire découvrir la pratique de la danse contemporaine à des publics parfois éloignés de cet art.

(qui se tiendra du 2 au 5 avril). Elle partira du campus Villejean et se terminera à Saint-Anne en passant par les quartiers du Triangle et de la gare. Une centaine de danseurs sont attendus pour cette déambulation urbaine dont l’objectif est de faire découvrir la pratique de la danse contemporaine à des publics parfois éloignés de cet art. Jeudi 4 avril à 21h, au Tambour : Concert « À vous de jouer ! » , par les groupes lauréats du Tremplin musiques actuelles des universités de Rennes et Rennes 2 : EWAN, DENJ et SLALOM. Concert capté par les étudiants de la licence Convergence internet audiovisuel numérique (CIAN).

Vendredi 5 avril à 21h au Tambour : concert des groupes Eighty et Concombre, capté par les étudiants de la licence Convergence internet audiovisuel numérique (CIAN).

Le Trombone, une édition spéciale dédiée à la création étudiante

Les étudiants en charge du journal étudiant L’Agrafe, proposent des articles sur des sujets divers, avec un contenu engagé, ouvert sur le monde. En mars, ils ont lancé un numéro spécial Le Trombone, dédié à la création étudiante :

« C’est un zine artisanal made in Rennes 2. Un objet qui se feuillette, se trimballe, se griffonne et se déchire, voué à passer de main en main, à flâner sur un comptoir et à se perdre en chemin. Sans jalons ni bornes thématiques, il t’invite à découvrir les créations d’étudiants rennais, agrégées et éditées dans ces pages par l’équipe de L’agrafe. Au croisement des arts, le Trombone se pense comme un objet populaire, sans prétention ni piédestal, où exposants et public se confondent pour faire place aux imaginaires fertiles de la communauté estudiantine locale. » (extrait de l’édito du Trombone)

Arts et sport : le « match » parfait

En cette année de Jeux olympiques et paralympiques de Paris, les JACES entrent en résonance, avec la thématique du sport. Une raison de plus de ne pas manquer l’exposition photographique de Mathieu Forget, installée sur le campus Villejean.

Jusqu’au 28 juin : The Levitation Project by Forgetmat. Après de nombreuses collaborations, Forgetmat présente aujourd’hui son premier projet en nom propre. Originaire de Paris, danseur, photographe et directeur artistique, il incarne une nouvelle vision de la danse autant digitale que réelle. Son art est de capturer en photo un moment éphémère de son mouvement en lévitation. Grâce à ses photos et ses vidéos, cet artiste pluridisciplinaire également connu sous le nom de « Flying Man » défie les lois de la physique et contribue à mélanger les styles. Il partage ses créations sur les réseaux sociaux et démocratise l’art avec sa galerie accessible dans le monde entier. Passionné par l’architecture, les lignes et les couleurs, Forgetmat met en valeur le monde qui l’entoure en créant des concepts vertigineux et poétiques.

En savoir plus sur l’ensemble de la programmation

Les journées arts et culture dans l’enseignement supérieur, ce sont des événements artistiques et culturels organisés dans tous les établissements d’enseignement supérieur. Elles permettent de valoriser le travail de création et de programmation culturelle et artistique effectué tout au long de l’année par les établissements d’enseignement supérieur ainsi que les projets et initiatives des associations étudiantes. Elles assurent également le rayonnement au sein de la communauté académique, mais aussi dans les territoires de métropole et des outre-mer et au niveau national, des établissements de formation comme des lieux de culture à part entière.