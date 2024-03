Sirennes, le festival des cultures et littératures de l’imaginaire, fait son retour sur le campus Villejean du 10 au 13 avril 2024 ! Porté par l’université Rennes 2 et notamment l’UFR Sciences Sociales, le festival se donne pour premier objectif d’accueillir les publics collégiens et lycéens à l’université, publics à qui le festival permet de découvrir le campus et le monde de la recherche. Les publics étudiants et grand public ont également accès au contenu du festival, gratuit pour toutes et tous. La direction artistique est assurée par Xavier Dollo, par ailleurs éditeur, auteur et libraire

La première édition lancée en 2022 sous le nom d’Ouest Hurlant (voir notre article) s’adressait aux scolaires, aux étudiants et au grand public. L’Université Rennes 2 a choisi de se concentrer désormais sur le volet scolaire et universitaire du Festival consacré aux cultures de l’imaginaire (science-fiction, fantasy et fantastique) et renommé Sirennes, tandis que l’Ouest hurlant organise des rencontres pour le grand public.

· Mercredi 10 avril : journée professionnelle

· Jeudi 11 et vendredi 12 avril : journées scolaires

· Samedi 13 avril : journée grand public

La première journée du festival, le mercredi 10 avril 2024, préparée par Stéphanie Nicot, conseillère littéraire et directrice de collection, consacrée à des rencontresprofessionnelles (certaines sur inscription, d’autres ouvertes à tous.tes), donnera la parole aux auteur.ices et à de nombreux spécialistes de la chaîne du livre. Le campus Villejean accueillera aussi, les jeudi 11 et vendredi 12, des classes de collégiens et lycéens venues de toute la région académique Bretagne.

Au programme: de nombreuses tables rondes au cours desquelles acteur.ices, éditeur.ices, illustrateur.ices et traducteur.ices débattront de sujets variés, comme “éditer des littératures de l’imaginaire”, avec Bleuenn Guillou et Morgane Stankiewiez (en partenariat avec le collège Pierre de Dreux de St-Aubin du Cormier) ou “La représentation des cheveux dans l’imaginaire” avec notamment Yasmine

Djebel (Sirem ou l’oiseau maudit, éd. Rageot), l’auteur allemand Andreas Eschbach (Des milliards de tapis de cheveux, éd. L’Atalante) et l’autrice américaine Rivers Solomon (L’incivilité des fantômes, éd. Aux Forges de Vulcain).

Outre la remise des Prix Sirennes 2024 (le jeudi 11 avril à 11h00 au Tambour) et les nombreuses tables rondes ouvertes à toutes et tous, s’ajoutent des ateliers et des spectacles. Si certains sont dédiés aux scolaires, d’autres sont ouverts à tous.te.s, comme Blacklash, création du groupe Vertigo, programmé en partenariat avec le Service Culturel de l’université et le festival Mythos.

Le grand public, lui, pourra profiter des tables rondes, des tables de jeu de rôle, des expositions, comme celles du couple Kerascoët et Flore Vesco autour de la bande dessinée De cape et de mots.

Lors de la journée du samedi 13 avril, ouverte complètement au public, les Quizz imaginaires ou encore la dictée du Tisseur, complèteront une programmation dense et originale.

Au cœur du campus de Villejean et pour toute la durée du festival, un village librairie sera également accessible à tou.te.s ; les féru.es de lecture pourront y faire dédicacer leurs livres auprès des auteur.ices sur les stands des librairies partenaires La Courte Échelle, Critic et L’établi des mots. Quelques stands d’éditeurs, comme Argyll, Goater, ou ActuSF, seront également de la partie.

Le Bénin est le pays de la francophonie mis en avant cette année par Sirennes à travers une thématique originale : « Tissages & Métissages ». Seront présentes les autrices Ayélé Ayika Goram et Iman Eyitayo, qui interviendront sur deux tables rondes dédiées.

Plutôt que les traditionnell.e.s « parrain » et « marraine », le festival, toujours dans l’esprit de sa thématique 2024, s’est donc doté cette année d’un Tisseur et d’une Tisseuse. La création de l’affiche du festival a été confiée à la talentueuse Anouck Faure, illustratrice et autrice originaire de Nouvelle-Calédonie, à qui l’on doit le leporello Ta’aora (ed. Apeiron) et le roman La Cité diaphane (ed. Argyll).

Outre ces deux têtes d’affiche, se trouvent parmi les 70 invité.e.s du festival d’autres noms d’envergure internationale, tels que l’auteur allemand Andreas Eschbach, l’autrice américaine Rivers Solomon, l’illustrateur anglais Gary Chalk, qui a illustré de nombreux livres dont vous êtes le héros et jeux de rôle, l’auteur italien Francesco Verso, auteur et éditeur d’une science-fiction positive.

La BD sera également à l’honneur avec la présence de bédéistes étrangers et français : Lucia Biagi, Lolita Couturier et Jul Maroh, Lomig, Sébastien Cosset du couple Kerascoët…

Les établissements scolaires sont invités à inscrire leurs classes sur le site internet du festival : https://festival-sirennes.com