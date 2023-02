Guide du tatouage : Où se tatouer à Rennes ?

La France compte aujourd’hui entre 4 000 et 5 000 studios de tatouages contre une vingtaine dans les années 1980. Qu’il soit symbolique ou esthétique, petit ou grand, le tatouage s’est peu à peu démocratisé dans la société. Notre capitale bretonne regorge d’artistes à l’aiguille talentueuse qui méritent un coup de projecteur ! Guide pratique des salons et studios de tatouage de Rennes.

Le tatouage est par définition « un dessin décoratif et/ou symbolique permanent effectué sur la peau ». Attesté en Eurasie dès le Néolithique (entre – 6 000 et – 3 000, avec une chronologie variable selon les régions), il était une manière de marquer son appartenance à un clan – qu’il soit tribal ou religieux, qu’il s’agisse des pirates ou des légionnaires, etc. – et plus tard, à un groupe social (marins, gangsters, prisonniers, etc.)

Selon David Le Breton, professeur à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire Cultures et Sociétés en Europe, le tatouage était symbole de mauvaise conduite. Il était attribué aux marginaux ou personnes peu fréquentables. Il est depuis intégré dans la société, cependant, il n’en demeure pas moins mal perçu par certaines classes sociales.

Plus un goût personnel qu’un symbole d’appartenance, la signification du tatouage a évolué. Les encres noires ou colorées habillent le corps d’une multitude de profils aujourd’hui. En 2018, 18 % des Français majeurs sont ou ont déjà été tatoués, soit une personne sur dix.

La Bretagne by Fanny dx, tatoueuse chez Buzztattoo © Buzztattoo, Rennes

Les grands types de tatouage

Il existe bon nombre de styles de tatouages — réaliste, horror, ornemental, celtique, etc. Ajoutons à cela l’univers propre à chaque tatoueur. Quelques pistes des tatouages les plus répandus :

Polynésien et maori : Ce tatouage évoque un art ancestral et constitue un hommage rendu aux peuples primitifs. Il est composé de motifs abstraits complexes. Le tatouage tribal s’inspire des tatouages polynésiens et maoris.

« Old school » : Ancres marines, aigles, visages de femmes… Ces tatouages dits traditionnels renvoient à une esthétique figurative et à l’univers des marins, du rock ou des motards.

« New school » : Ce style est né dans les années 1990 et reprend les motifs « old school » en les modernisant. Couleurs très vives et contours exagérés, il rappelle la culture graffiti et l’esthétique cartoon.

Tatouage asiatique réalisé par Sylvain C Bien (@syl20cbien,), 2022 © Calavera Tattoo, Rennes

Tatouage « Old school »

Tatouage ornemental réalisé par Laloo © Bayoo Tattoo, Rennes

© Bernard Brault 2008/01/29 Jean-Yves, un tatoueur et son visage tatoué à Taiohae sur l’île de Nuku Hiva aux îles Marquises dans le Pacifique Sud.

Tatouage ornemental : Très en vogue actuellement, le tatouage ornemental est un véritable bijou pour le corps. La finesse du trait se met au service de multitude de motifs possibles (la rosace, le mandala, la dentelle…) dans un souci du détail très pointu.

Traditionnel asiatique : Le tatouage asiatique s’inspire de l’art chinois ou japonais, notamment des estampes. À l’origine associé aux sociétés secrètes d’Asie du Sud-Est, ce style est aujourd’hui utilisé par les Yakuzas et a une signification forte. On y retrouve des dragons, des tigres, des poissons ou encore des fleurs de lotus.

Tatouage graphique : Style récent qui s’est développé avec la nouvelle vague de jeunes artistes tatoueurs. Il est fortement influencé par une esthétique moderne et joue avec les formes et les couleurs.

Canopée Tattoo Studio (Instagram)

© Danbravo, Canopée tattoo studio, Rennes

© Vagabonde tattoo, Canopée Tattoo studio, Rennes

© Casab, Canopée Tattoo studio, Rennes

© Passion poison, Canopée Tattoo studio, Rennes

© Toby tattoo, Canopée Tattoo studio, Rennes

Situé au 23 square de la Rance, le studio de tatouage privé Canopée, fondé par Vagabonde tattoo, est la réunion de cinq artistes résidents qui ont en commun l’inspiration des mondes végétal et animal. La tatoueuse mexicaine DanBravo allie visages fracturés ou entiers, géométrie et motifs floraux dans des créations d’une extrême douceur, aux lignes fines et aux ombrages délicats. Elle propose des flashs, mais accepte aussi les projets. Tout comme la fondatrice Vagabonde tattoo, au style exclusivement en noir et blanc. La tatoueuse allie motifs animaliers, végétaux, ornementaux, et parfois humains, dans de complexes compositions talentueuses. Les tatouages réalistes de Passion Poison révèlent quant à eux un talent certain pour le dessin et le travail de l’ombre.

Dans un tout autre style, l’univers encré de Casab est peuplé de dessins simplifiés, des contours aux traits noirs appuyés, dans un certain écho à la bande dessinée. Ses inspirations principales viennent de la culture pop, notamment la musique et le cinéma. Chez Toby tattoo, également adepte de grosse aiguille, la culture pop côtoie la culture urbaine et les motifs végétaux.

Canopée tattoo studio, 23 square de la Rance. Sur rdv par mp sur Instagram (Flashs et projets)

*

© Boule prince, L’Appart, Rennes

© Criquet, L’Appart, Rennes

© L’Aiguille écarlate, L’Appart, Rennes

© Cyril, L’Appart, Rennes

© Ugo Eonne, L’Appart, Rennes

À l’initiative du studio La Maison à la Mézière (cf. paragraphe plus bas), le tatoueur Jim est également propriétaire de L’Appart, boulevard de la Liberté.

Six tatoueurs et tatoueuses évoluent dans ce nouvel univers au cœur de Rennes. Criquet tatoue « vers le pointillisme et l’Au-delà », comme il le souligne lui-même sur les réseaux. En résulte un univers singulier fait de points, d’abstraction et de figuration, dans lequel les motifs antiques (vases, statuaire) ont une place importance et dont les lignes pointilleuses gothiques semblent une signature. Les motifs floraux et animaliers de Boule prince habillent quant à eux finement les peaux et Cyril s’inspire fidèlement de l’animation japonaise et de la pop culture avec une grande précision. Dans un traitement totalement différent, la pop culture compte également parmi les références de L’Aiguille écarlate, jeune tatoueuse dont le travail promet un bel avenir. Il en va de même pour Ugo Eonne, dont le trait s’inscrit dans un style actuel au répertoire varié.

*

L’Atelier Noir (Instagram)

© DR – Atelier Noir

Uniquement sur rendez-vous, le studio Atelier Noir est spécialisé dans l’encre noire et la ligne fine, le travail au point (dotwork) et la lettrine.

Atelier Noir. 26 rue Paul Bert, 35 000 Rennes. 06 27 39 28 80

*

Le Studio privé d’Elodie.tattoo (Instagram)

© Elodie Tattoo © Elodie Tattoo

Comme tout.e autodidacte qui se respecte, Élodie a réalisé son premier tatouage sur elle dans son appartement lyonnais en janvier 2019. L’inscription « Viens on s’en fout » a lancé sa carrière dans le tatouage. Elle a ensuite commencé à tatouer ses ami·e·s au handpoke, passant tout naturellement au point. « J’ai toujours travaillé dans l’univers artistique, devenir tatoueuse était l’une des suites logiques », déclare la tatoueuse.

Après un an à la Maison Tattoo et Art Shop (voir description plus bas), Élodie a ouvert son studio privé en septembre 2020, dans le quartier Sacré-Cœur de Rennes. Elle pique seule et invite parfois des amis et amies (tattoo/piercing) avec qui elle fait des échanges de guest afin de garder une ambiance collégiale. « Les gens parlent de mon style comme “pointilleux” et poétique. Mon univers c’est la mer, la lune, l’art et le voyage. Tout ce qui me passionne. » Les œuvres de Magritte, Edvard Munch ou encore Frida Kahlo, des paysages s’impriment sur les parties du corps en de fins pointillés que de fines lignes droites viennent parfois compléter.

Pour tout renseignement, contacter l’artiste par le biais de son compte Instagram.

*

Studio Carbone Quatorze (Facebook / Instagram / Site)

© Bellesetbuth, Studio Carbone Quatorze, Rennes

© Aulp Mecca

© Antoine le Chevalier

© La Guish

Le studio de tatouage Carbone Quatorze a ouvert ses portes début septembre 2020 au 168 rue d’Antrain. Aux commandes : Alexandre aka Bellesetbuth. Exilé parisien pendant des années, l’artiste rentre à la maison et pose ses valises dans notre belle ville avec des idées plein la tête. Au street shop ouvert au public, l’artiste a préféré le côté cosy d’un studio privé. « L’objectif est de faire venir des artistes aux techniques et styles différents de celles utilisés par les tatoueurs rennais. »

Bellesetbuth tatoue comme il dessine et au Studio Carbone Quartoze, on parle de dessin avant de parler de tatouage. L’aiguille et l’encre arrivent après. Sa spécialité ? La faune et la flore ! Dans un trait fin, précis et détaillé, des arachnides, des invertébrés ou encore des félins, parfois pimentés d’un crâne ou deux, courent sur les corps de ses clients. Le style figuratif fait d’aplats noirs prend des allures de gravures anciennes avec une touche contemporaine, personnelle. L’artiste s’est forgé un style rétro-futuriste au fil du temps et des rencontres. Au cœur de cette jungle encrée, le serpent a une place privilégiée. Le reptile s’enroule, se faufile et se pose sur une partie du corps. « C’est un peu mon animal totem. Ils sont identiques, mais différents. Cet animal possède une symbolique forte et de multiples significations : résurrection, savoir-faire, clairvoyance, etc. »

À ses côtés, l’aiguille d’Antoine le chevalier s’épanouit dans un style gothique aux traits épais et marqués, l’univers encré de La Guish est principalement habité de paysages faits aux contours (elle propose d’ailleurs des flashs et accepte les projets) et Aulp Mecca puise dans les traditions du Pays du Soleil levant un répertoire de motifs japonais colorés.

Carbone Quatorze. 168 rue d’Antrain, 35 7000 Rennes. Seulement sur rendez-vous.

Pour lire notre article à ce sujet :

*

Studio Privé Mélanie Robak (Facebook/Instagram)

Implanté au cœur de l’association d’artistes Les Agités, Mélanie Robak, de son vrai nom Mélanie Hummel, a ouvert son studio en janvier 2020.

Autodidacte, elle pratique le tatouage depuis trois ans et s’est spécialisée dans la technique handpoke. « Le handpoke est une technique inspirée des origines du tatouage. On travaille à l’aiguille, mais sans machine. J’utilise des aiguilles à tatouer directement à la main point par point. C’est une manière de reprendre ce qui a plus ou moins disparu avec l’arrivée des machines, mais qui revient peu à peu sur le devant de la scène grâce à de nombreux artistes talentueux ». S’étant perfectionnée au fil de ses rencontres avec des tatoueurs, Mélanie Robak tend vers un style minimaliste, principalement abstrait ou botanique. « Je dessine principalement des modèles au Dotwork (au point), utiliser le handpoke était alors une évidence pour que le rendu sur la peau corresponde aux dessins que je propose ».

*

La Maison – Tattoos & Art Space (Facebook / Instagram)

Tatouage réalisé par BadMokey © La Maison Tattoo

Jim, La Maison Tattoo et Art Shop, Rennes

Tatouage réalisé par Gaby © La Maison Tattoo

Tatouage réalisé par JD © La Maison Tattoo

Tatouage réalisé par La Malice © La Maison Tattoo

Tatouage réalisé par LéAmour © La Maison Tattoo

Confortablement installés dans une maison à la Mézière, six artistes aux univers et styles variés évoluent dans ce studio de tatouage.

Infographiste de formation, Jim propose naturellement des flashs graphiques et géométriques, BadMonkey et ses lignes fines, tout en noir et blanc ou gris et blanc, sauront répondre à tous vos projets de tatouage. Tout comme Gaby, qui a tout de même une petite préférence pour les projets floraux. Et l’univers de LéAmour se développe autour de trois inspirations principales : la déclinaison du mot amour, le tatouage ornemental et les papillons.

Le réalisme du trait, principalement des petits formats, de JD décorera votre corps avec discrétion. De même pour les typographies et les dessins tout en finesse de La Malice. Et la précision du micro-réalisme de Salegosse, Maxime Gesnouin de son vrai nom, habillera magnifiquement votre corps.

La prise de rendez-vous se fait sur leur page Instagram.

1 rue de la Courois, 35 520 La Mézière. 06 73 12 27 24 / lamaisonrdv@gmail.com

*

Atomik Tattoo (Facebook / Instagram / Site)

Véritable figure emblématique de la scène tatouage en France, Miss Atomik est aux commandes du salon Atomik Tattoo depuis son ouverture en 2007. Connue pour la qualité de son travail, elle évolue et excelle dans l’univers old school et néo-traditionnel. À ses côtés, Eddie est spécialisé dans le dotwork (littéralement, « travail en points ») et le graphique.

192 Rue de Nantes, 35 000 Rennes. 09 51 59 29 43

*

Bayoo Tattoo (Facebook / Instagram)

Tatouage réalisé par Jefferson © Bayoo Tattoo, Rennes

Tatouage réalisé par Laloo © Bayoo Tattoo, Rennes

© Dabanadadou, Bayoo Tattoo, Rennes

Jefferson, Laloo et Dabanadadou forment un trio de tatoueurs et tatoueuse complémentaires dans le centre-ville historique de Rennes, à côté des Portes Mordelaises. Chez Bayoo Tattoo, salon né d’une campagne de crowdfunding, la délicatesse du trait de Laloo, tantôt fin, tantôt épais, et l’utilisation du dotwork (travail au point) dans la création de ses mandalas donnent un style à la fois graphique et ornemental. L’univers new school et bande-dessinée de Jefferson laisse quant à lui parler autant les encres colorées que la noire. Et au vu de ses tableaux exposés dans le salon et des photographies, sa machine est plus que qualifiée pour des tatouages réalistes.

Le binôme a été rejoint plus tard par Dabanadadou, connu aussi sous son blase de graffeur Lélé. Son univers artistique développé sur les murs de l’espace public se prolonge dans le tatouage.

Chaque tatouage est une pièce unique qui ne sera jamais reproduite à l’identique. Pour une transparence totale, Jeff et Laloo s’interdisent la réalisation de tatouages maori ou polynésien par exemple. « Chaque symbole a une signification et à Rennes, des tatoueurs en font leur spécialité. On préfère les rediriger vers eux », souligne Laloo lors de sa rencontre avec Unidivers.

2 rue des portes Mordelaises, 35 000 Rennes. 09 86 27 24 52

*

© Le Boudoir, Rennes

Dans ce salon de beauté ouvert depuis trois ans, la maîtresse des lieux propose une nouvelle prestation des plus étonnantes depuis janvier 2018 : du tatouage. Insolite certes, mais surtout intelligent. À l’instar du maquillage, le tatouage se dessine sur le corps et embellit une partie. « Le but était d’allier beauté et tatouage afin de sortir des idées reçues au sujet du tatouage ». À la carte et sur devis uniquement (flash également disponible), Madame L évolue dans un style minimaliste et extrêmement fin, un univers fleuri et apporte par la même une nouvelle image au tatouage, une image dans l’air du temps. Jacqueline a développé quant à elle un univers floral et néo-trad, qui ancre la peau autant en couleurs qu’en noir et blanc.

39 Rue Amiral Courbet, 35 000 Rennes. 06 75 44 23 07

*

Buzztattoo Rennes (Facebook / Instagram)

Tatouage d’Isidor.ink © Buzztattoo Tatouage d’Alice Patulacci

Deux artistes taoueur.se.s évoluent dans le salon Buzztatoo, chacun avec un style affirmé pour un répertoire large. Par mois, de nombreux guests sont accueillis et apportent ponctuellement un vent de nouveautés graphiques au salon.

Les pièces colorées et les courbes d’Alice Patulacci, tatoueuse depuis 2014, traduisent un univers moderne, à la rencontre entre le néo-trad’ et le cartoon. Elle ne refuse cependant pas de sortir des sentiers battus et de plonger dans le noir et blanc ou dans la réalisation de tatouages plus réalistes et géométriques selon le désir des clients.

Lionel, ou Isidor_ink, est arrivé dans les lieux en 2019. Son style, presque exclusivement noir et blanc, se construit autour de visuels réalistes à la technique impressionnante. Le travail d’ombres et de lumières se met au service de motifs très diversifiés avec néanmoins une préférence. « Je fais du blackwork, surtout du dotwork. Les sujets que j’aime traiter sont assez variés mais mes thèmes de prédilection sont le religieux et l’animalier ».

Tous deux ont été rejoints par la suite par Rocket Vanille et son univers habité principalement par des créatures félines et autres chimères, Himelilt qui s’inspire de la pop culture pour des tatouages au style néo-trad’ et aux couleurs aquarelles, et La Grenouille dont les motifs animaliers épousent un style gothique, qui réside également à Tsunami Tattoo.

129 rue de Fougères, 35 000 Rennes. 09 81 35 61 96

*

Calavera Tatouage (Facebook / Instagram / Site)

Tatouage réalisé par Sylvain © Calavera Tattoo, Rennes

En 2018, la photographie d’une Japonaise au dos magnifiquement tatoué est utilisée pour l’affiche du festival Jazz à l’Ouest… ce n’est qu’une des nombreuses merveilles encrées de Sylvain, propriétaire de Calavera Tattoo.

Pour une envie de tatouage aux inspirations japonaises, aucun doute que ce soit l’endroit que vous cherchez. Les huit artistes-tatoueurs évoluent dans des univers divers, mais complémentaires afin de proposer un travail de qualité. Le studio est aujourd’hui considéré comme un des meilleurs à Rennes (si ce n’est le meilleur). Comme beaucoup de salons à Rennes, Calavera Tatouage invite une vingtaine de guests à l’année, notamment Davide Capone, spécialiste de la gravure. Retrouvez tous les artistes et les guest occasionnels sur le site du salon.

30 Boulevard de Chézy, 35000 Rennes. 02 30 02 30 79

*

Spirit Tattoo (Facebook)

© Did-K

© Nadoz

© Tiwan

© Marlouchka

© Mathias Jean

© Le Kid

Spirit Tattoo a ouvert ses portes en 2007. Lieu de référence pour le tatouage made in Rennes, six tatoueurs évoluent dans la boutique, chacun avec une spécialité différente : l’irezumi pour Didier ou Didkvray (une forme particulière de tatouage au Japon qui recouvre de larges parties du corps) ; le new school kawaii chez Malourchka ; le style géométrique ornemental de Nadoz et l’univers old school et traditionnel de Tiwan.

À leurs côtés, Le Kid évolue dans un univers de pop culture – cinéma, manga et jeux vidéo – et Mathias Jean propose des créations aussi bien au handpoke qu’à la machine, des ornements pour la première technique et des tatouages trad pour la seconde.

Afin de créer un turn over intéressant, le salon accueille tous les mois des guests, français ou internationaux.

26 Rue Paul Bert, 35000 Rennes. 02 99 67 27 18

*

Inkerman Tattoo Shop (Facebook / Instagram)

Tatouage réalisé par Bastien Demengeot aka Bastoche © Inkerman Tattoo Shop, Rennes.

En 2014, un nouveau salon de tatouage voit le jour à Rennes : Inkerman Tattoo Shop. Aux commandes, Bastien Demengeot alias Bastoche. Véritable machine multifonction, il accueille et conseille chaque personne qui franchit la porte d’entrée. À ses côtés, Julien, spécialiste du blackwork. L’artiste sait tout faire — géométrie, ornemental ou old-school — du moment que c’est noir ! Delphine, spécialiste du néo-trad’ et du blackwork, vient également leur prêter main-forte.

61 bis Rue Saint-Hélier, 35 000 Rennes. 02 57 21 17 63

*

Kalil Tattoo Family (Facebook / Instagram / Site)

Tatouage réalisé par Calvin © Kalil Tattoo Family

Installé depuis plus de dix ans à Rennes, Kalil Tattoo Family a déménagé en septembre 2018 et pris ses marques dans le concept store Avec & Co. Comme le stipule le nom, le salon de tatouage est une histoire de famille. Baignés dans cet univers depuis leur plus jeune âge, Calvin et Kalil Junior, qui a ouvert une antenne à la Réunion, ont suivi les traces de leur père Kalil. Organisateur de la Corsair Tattoo Ink, salon du tatouage de Saint-Malo, sa réputation n’est plus à faire.

Du réalisme au néo-traditionnel, en passant par le japonais, dotwork (pointillisme), minimalisme et floral, cinq tatoueurs et une perceuse travaillent dans le shop afin de conseiller au mieux la clientèle sur la base d’un répertoire large de propositions.

1 Rue du Breil, 35 000 Rennes. 02 99 41 97 32

*

Minh Thu Piercing & Tatouage (Facebook)

Entrer chez Minh Thu c’est comme pénétrer dans un cabinet de curiosités géant. Une collection impressionnante de crânes de tous types et de toutes tailles accueille la clientèle. Depuis peu, la perceuse a agrandi son local non pas d’un, mais de deux tatoueurs.

11 Passage des Carmélites, 35000 Rennes. 02 99 78 27 65

*

Passionné de dessin depuis sa plus tendre enfance, la machine s’est mise en marche à l’âge de 13 ans pour Rondy Jean-Marain. Il exerce depuis 10 ans et est spécialisé dans la création de portraits, mais conserve un répertoire large. Il n’est ainsi pas rare d’apercevoir entre deux dessins réalistes, un tatouage old school ou au style graphique. Seulement sur rendez-vous.

119 Rue de Vern, 35 200 Rennes. 06 72 63 66 04 – rondytattoo@gmail.com

*

Le Studio Tattoo et piercing (Facebook)

© Gone tattoo 35, Le Studio, Rennes

@ Gone tattoo 35, Le Studio, Rennes

© Im Fox Tattoo, Le Studio, Rennes

Les lettres gothiques et les couleurs de la devanture rue d’Antrain annoncent une ambiance 100 % rock et punk. Salon reconnu sur la scène tatouage et piercing à Rennes, l’ambiance, l’hygiène et la rigueur au travail sont autant de qualités qui incitent la clientèle à revenir au Studio. Les petits tatouages à l’aiguille fine de I’m fox tattoo côtoient l’univers plus gothique, au répertoire très large, de Gone tattoo 35.

18 rue d’Antrain. 35 000 Rennes. 02 99 63 35 73.

*

Tattoo Mania (Facebook / Site)

En quinze ans d’expérience, Yann a développé des styles multiples qui permettent de répondre à une large demande. Du petit au grand format, le tatoueur met un point d’honneur à discuter avec le client avant d’allumer sa machine. Sachant qu’il s’agit d’une transformation du corps, prendre le temps de travailler le dessin et le personnaliser selon le client semble essentiel pour lui.

5 Place Saint-Germain, 35 000 Rennes. 02 99 79 47 21

*

Touche Perso (Facebook/ Instagram)

Touche Perso, Rennes © DR – Touche Perso Tatouage réalisé par Yann de Touche Perso, Rennes © DR

Installé à Rennes depuis 2005, Touche Perso est à la fois un salon de tatouage et de piercing qui reçoit exclusivement sur rendez-vous. Yob (@yann_toucheperso) encrera votre peau des commandes qui vous lui passerez ou de ses flashs singuliers à la forte empreinte new school, avec des motifs tantôt décalés comme un oignon et tomate, tantôt hippie, mais aussi, dernièrement, à la forte influence égyptienne. Sarah, aka @n0valbus, habillera votre corps d’encre mais aussi d’acier selon vos préférences, et @mignoncamarade s’occupera de percer le moindre recoin, ou presque, de votre peau !

27 rue Maréchal Joffre, 35 000 Rennes. 02 99 78 59 91

*

Tsunami Tattoo Rennes (Facebook)

Tatouage réalisé par Alexandre © Tsunami Tattoo, Rennes

Après quelques temps rue d’Échange, Tsunami Tattoo a pris ses marques en plein centre-ville en 2017, rue Saint-Melaine. Cinq maîtres de l’aiguille sont aujourd’hui en résidence permanente et mettent leur art à votre service.

Les photographies et dessins visibles en boutique révèlent le talent d’Alexandre pour le style polynésien et le style plus graphique et morbide de L’Écorcheuse, « un travail du trait qui fait la texture ». Adepte du polynésien, l’aiguille d’Eduardo signe également « du gros old school qui tache » et celle de Charles un style aussi bien néo-trad que d’inspiration japonaise, sans oublier les tatouages réalistes en noir et gris. Pour un style ornemental et floral, Tsunami Tattoo a Lady Pik, tatoueuse aux multiples talents puisqu’elle évolue également dans le traditionnel et le dotwork.

36 Rue Saint-Melaine, 35 000 Rennes. 02 99 79 71 69.

*

Nero Tattoo shop (Facebook / Instagram)

Tatouage réalisé par Chris Nero © Nero tattoo shop

Tatouage réalisé par Eddie puissant © Nero tattoo shop

Tatouage réalisé par Monsieur Alfred © Nero tattoo shop

Tatouage réalisé par Lina Tattoo © Nero tattoo shop

Défini comme un cabinet de tatouage et de curiosités sur les réseaux sociaux, le Nero Tattoo Shop est un salon privé où évoluent quatre tatoueur.euses aux univers bien définis et personnels. Pépite du paysage rennais en matière d’encre corporelle, à la diversité des styles proposés s’ajoutent le talent et la passion de chaque artiste pour leur travail. Des dessins réalistes aux points inspirés de la pop culture d’Eddie Puissant aux courbes old school et néo trad d’Monsieur Alfred, en passant par l’esthétique des tatouages ornementaux de Chris Nero Tattoo, chacun a su s’approprier les codes de son style de prédilection et propose des motifs originaux. Le studio accueille également Lina Tattoo, tatoueuse apprentie qui se spécialise dans le tatouage asiatique.

12 Quai Duguay-Trouin, 7ème étage 35000 Rennes. 09 52 00 38 23

*

Studio Les Filles du Calvaire (Instagram)

Installé à proximité de la gare depuis juin 2020, le Studio privé Les Filles du Calvaire est la réunion des artistes-tatoueuses Katsoutart, Le.Ston et Romanimale.

Toutes trois formées en autodidacte, chacune propose un style dans l’air du temps : des dessins figuratifs, mais loin du tatouage traditionnel que l’on a l’habitude de voir. Différent, mais complémentaire, leur style est actuel et les lignes assurées, mais elles ne recherchent pas « le beau trait ou l’hyperréalisme », comme le souligne Katsoutart. Les traits sont parfois directs et épurés, d’autres fois plus croqués et hachurés. Chacune représente artistiquement sa réalité, ses centres d’intérêts et son engagement, parfois avec humour. « On dessine ce qui nous plaît personnellement », déclare Le.Ston et Katsoutart enrichit : « Dernièrement, j’ai réalisé beaucoup des skateuses pour représenter la femme ».

Elles ont par la suite été rejointes par Nins nekketsu et Dounia Pocalypse.

Seulement sur rendez-vous, les contacter via leur page Instagram. Pour lire notre article à ce sujet :

*

Cœur d’encre (Facebook / Instagram / Site)

Première séance d’une composition florale de Kenzo_tattoo © Coeur d’encre

L’atelier de tatouage Cœur d’encre est l’antre de Kenzo et Momonoke. Implanté sur le mail Mitterrand, les deux artistes ont chacun et chacune un style bien défini. Le premier est connu pour la diversité de son répertoire artistique : motifs floraux, personnages, paysages ou encore animaux comptent parmi la palette de créations de ce dessinateur talentueux. La seconde puise ses inspirations dans la culture japonaise, particulièrement dans les mangas et animes, pour des tatouages aux lignes fines et précises. Actuellement, la famille Cœur d’Encre accueille un tatoueur apprenti Papyduck dont l’univers en noir et blanc se déploie dans le monde du old school et de la typographie.

Cœur d’encre. 85 Mail François Mitterand, 35 000 Rennes

*